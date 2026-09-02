Κρήτη: Σε κινητοποιήσεις οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων για το κόστος των καυσίμων

Σε κινητοποιήσεις κατέρχονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κρίση που βιώνει ο κλάδος, με αφορμή την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων και το συνολικό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων καλούνται καθημερινά να απορροφούν αυξήσεις και επιβαρύνσεις, την ώρα που πολλές συμφωνίες και συμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί με οικονομικά δεδομένα που σήμερα έχουν πλέον ανατραπεί. Καλούν την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές αποφάσεις και μόνιμα μέτρα στήριξης του κλάδου, καθώς όπως τονίζουν πρόκειται για θέμα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται:

Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ενημερώνει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, τους συνεργάτες του κλάδου και την κοινή γνώμη ότι οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης προχωρούν σε συλλογική και δυναμική κινητοποίηση στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, ως έσχατη αντίδραση απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που απειλούν πλέον ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ούτε εύκολα ούτε βιαστικά.

Αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που βιώνει ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Το κόστος των καυσίμων, σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους, έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων καλούνται καθημερινά να απορροφούν αυξήσεις και επιβαρύνσεις, την ώρα που πολλές συμφωνίες και συμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί με οικονομικά δεδομένα που σήμερα έχουν πλέον ανατραπεί.

Οι τιμές που είχαν συμφωνηθεί και ισχύουν σήμερα έχουν διαμορφωθεί με εντελώς διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και συνθήκες. Η ραγδαία αύξηση του κόστους των καυσίμων έχει πλέον ανατρέψει κάθε αρχικό υπολογισμό και έχει επιβαρύνει δυσβάσταχτα τη λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων. Είναι, επομένως, αδύνατον να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τιμές που καθορίστηκαν υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, όταν το κόστος λειτουργίας έχει αυξηθεί δραματικά και συνεχίζει να αυξάνεται.

Η λύση δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά ή αποσπασματικά μέτρα.

Και σίγουρα δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα μια επιδότηση της τάξης των 10 ή 15 λεπτών στην τιμή των καυσίμων, όταν η πραγματική επιβάρυνση που έχει δεχθεί ο κλάδος είναι πολλαπλάσια και το συνολικό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί δραματικά.

Οι επιχειρήσεις των τουριστικών λεωφορείων δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν το αυτονόητο: να μπορούν να επιβιώσουν.



Ζητούν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση, ουσιαστική στήριξη και ένα σταθερό πλαίσιο που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις μας να συνεχίσουν να λειτουργούν, να διατηρούν θέσεις εργασίας, να επενδύουν και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων αποτελεί έναν από τους βασικότερους κρίκους της τουριστικής αλυσίδας της Κρήτης. Καθημερινά μεταφέρουμε επισκέπτες από και προς αεροδρόμια και λιμάνια, ξενοδοχεία και προορισμούς σε ολόκληρο το νησί.



Χωρίς τις τουριστικές μεταφορές, ο τουρισμός της Κρήτης δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα.



Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει πρόβλημα.



Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να απορροφούμε μόνοι μας ένα κόστος που διαρκώς αυξάνεται. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε προσωρινές λύσεις σε ένα πρόβλημα που απαιτεί μόνιμη αντιμετώπιση.

Η κινητοποίηση της 10ης και 11ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα αγωνίας, ευθύνης αλλά και αποφασιστικότητας.



Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση. Ζητάμε ίσους και δίκαιους όρους.



Δεν ζητάμε χάρη.



Ζητάμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να επιβιώνουμε.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικές αποφάσεις και μόνιμα μέτρα στήριξης του κλάδου.



Καλούμε επίσης τους τουριστικούς και ταξιδιωτικούς συνεργάτες να λάβουν υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις εντελώς διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί, τόσο ως προς το κόστος των καυσίμων όσο και ως προς το συνολικό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αναπροσαρμογές.

Ο τουρισμός χρειάζεται ισχυρές και βιώσιμες επιχειρήσεις μεταφοράς.



Και οι επιχειρήσεις αυτές, για να συνεχίσουν να υπάρχουν, χρειάζονται άμεσες και πραγματικές λύσεις.



Η εποχή των προσωρινών μέτρων έχει τελειώσει. Ήρθε η ώρα για ουσιαστικές αποφάσεις.



Γιατί όταν ένας κλάδος που στηρίζει καθημερινά τον τουρισμό φτάνει στα όριά του, το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο τους επαγγελματίες του. Αφορά ολόκληρη την οικονομία και το μέλλον του τουρισμού μας.



10 & 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ.

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