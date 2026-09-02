Έρχεται νέο ειδικό επίδομα έως 600 ευρώ: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Εισοδηματική ενίσχυση έως 600 ευρώ, ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, θα λάβουν όσοι κατοικούν σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή της χώρας. Η πλατφόρμα άνοιξε χθες, Τρίτη (1/9), για την υποβολή των αιτήσεων από τις οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών και το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 4.700 ευρώ.

Η ενίσχυση χορηγείται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, ένα τουλάχιστον μέλος των οποίων έχει την ιδιότητα του πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται, μεταξύ άλλων, τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις περιοχές αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Η ενίσχυση

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ευρώ και 4.700,00 ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με τη χρήση κωδικών Taxisnet, στη διαδρομή: Υγεία και Πρόνοια > Επιδόματα > Εισοδηματική ενίσχυση Ορεινών ή/και Μειονεκτικών Περιοχών, ή απευθείας στη διεύθυνση https://oreina.epidomata.gov.gr/.

Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το έτος 2025 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το έτος 2026, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, όπως αναφέρει το newsbeast.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το έτος 2025 εγκρίθηκε θα κληθούν, μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με email και SMS, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή είτε μέσω Κ.Ε.Π., να επιβεβαιώσουν στην εκκρεμή αίτηση έτους 2026 την ορθότητα των στοιχείων που είχαν καταχωρισθεί κατά την υποβολή της αίτησης του 2025 και, στη συνέχεια, να τα αποθηκεύσουν, ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι. Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων, ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να κληθούν να συμπληρώσουν επιπλέον στοιχεία στην αίτηση, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων. Στη συνέχεια, θα προβούν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να τεθεί σε ισχύ για το έτος 2026.

Χωρίς δικαιολογητικά

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών από τον αιτούντα, καθώς τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται από τους αρμόδιους φορείς. Όταν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, ο αιτών ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής και καλείται να υποβάλει τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά μέσω Κ.Ε.Π., εντός δύο μηνών από την ενημέρωσή του.

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