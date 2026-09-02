Νήσος Ντία: Απαγόρευση προσέγγισης και κολύμβησης λόγω των ερευνών για τον αγνοούμενο

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Σε ισχύ τίθενται από αύριο νέα μέτρα προστασίας στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νήσο Ντία.

Από τις 7 το πρωί θα απαγορεύεται η κολύμβηση, αλλά και η προσέγγιση, διέλευση και αγκυροβολία σκαφών σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές του νησιού.

Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας, ενώ το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου καλεί τους πολίτες και τους χειριστές σκαφών να τηρούν τις οδηγίες.

Η απαγόρευση έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 67χρονο αγνοούμενο, ο εξοπλισμός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ντίας.

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