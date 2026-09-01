Ο Πασχάλης ανέβασε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του

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Η κόρη του Πασχάλη, Ζήνα Αρβανιτίδη, παντρεύτηκετον Φράνκ Ζαραγκόζα. Ο τραγουδιστής συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία, ενώ χόρεψε μαζί της στη δεξίωση που ακολούθησε στη Βούλα, διασκεδάζοντας μέχρι αργά.

Ο ίδιος μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο δίπλα στην κόρη του, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, μαζί με τη σύζυγό του, Αλίκη.

Ενώ, ανέβασε και τη φωτογραφία που παρέδωσε τη νύφη στον γαμπρό.

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