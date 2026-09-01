MINOAN LINES: Φοιτητικό ταξίδι με έως 50% έκπτωση, καμπίνα από 25€/άτομο

Η MINOAN LINES βρίσκεται σταθερά δίπλα στη φοιτητική κοινότητα, προσφέροντας όλο τον χρόνο προνόμια που κάνουν τις μετακινήσεις πιο οικονομικές και πιο άνετες. Στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, οι φοιτητές απολαμβάνουν όλο τον χρόνο έκπτωση στα εισιτήρια, ειδικές τιμές σε καμπίνες, δωρεάν πρωινό και ειδικά combo menus.

Έως 50% έκπτωση στα φοιτητικά εισιτήρια όλο τον χρόνο

Με 50% έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες θέσεων, εκτός των Lux και μονόκλινων καμπινών, και 20% έκπτωση στα δίκυκλα και ΙΧ αυτοκίνητα, η MINOAN LINES δίνει τη δυνατότητα για πιο οικονομικές μετακινήσεις φοιτητών για κάθε της προορισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας τόσο κατά την έκδοση του εισιτηρίου όσο και στο check-in.

Φοιτητική παρέα σε καμπίνα από 25€/άτομο

Για το διάστημα 25/08–10/10/2026, οι φοιτητικές παρέες μπορούν να ταξιδέψουν σε τρίκλινη καμπίνα με 26€/άτομο ή σε τετράκλινη καμπίνα με 25€/άτομο, ανά διαδρομή. Στην ειδική τιμή περιλαμβάνεται και δωρεάν πρωινό με φρεσκοψημένο κρουασάν βουτύρου και καφέ της επιλογής τους.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παρέες επιβατών με φοιτητική ιδιότητα, με την επίδειξη τηςφοιτητικής τους ταυτότητας, και δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις της εμπορικής πολιτικής.

Δωρεάν φοιτητικό πρωινό εν πλω

Στο ίδιο διάστημα, από 25/08 έως 10/10/2026, η MINOAN LINES προσφέρει στους δικαιούχους δωρεάν καφέ της επιλογής τους και ένα φρεσκοψημένο κρουασάν βουτύρου. Το πρωινό παραλαμβάνεται από το bar στο συνεδριακό κέντρο με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας και είναι διαθέσιμο μία ώρα πριν από την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι έως την τελική αποβίβαση. Η παροχή αφορά τις αφίξεις των βραδινών δρομολογίων και μπορεί να εξαργυρωθεί μία φορά ανά δικαιούχο και ανά δρομολόγιο.

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Φοιτητικά combo menus από 5€

Οι ειδικές παροχές συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με φοιτητικά combo menus από 5€, διαθέσιμα στα bars ή στο pool bar των πλοίων με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας:

• Hot Dog Combo – 5,00€: Hot Dog με χωριάτικο λουκάνικο και σως μαγιονέζας με αγγουράκι τουρσί + αναψυκτικό κουτάκι 330ml.

• Σουβλάκι Πίτα Combo – 5,00€: Σουβλάκι πίτα χοιρινό ή κοτόπουλο με σως επιλογής + αναψυκτικό κουτάκι 330ml.

• Combo Sandwich Αναψυκτικό – 5,10€: Σάντουιτς σε φραντζολάκι με νιφάδες καλαμποκιού, φιλέτο ψητού κοτόπουλου, τυρί cheddar και σως + αναψυκτικό κουτάκι 330ml.

• Pizza Combo – 5,20€: Κομμάτι Special Pizza + αναψυκτικό κουτάκι 330ml.

• Combo Sandwich Μπύρα – 6,30€: Σάντουιτς σε φραντζολάκι με νιφάδες καλαμποκιού, φιλέτο ψητού κοτόπουλου, τυρί cheddar και σως + μπύρα κουτάκι 330ml.

Είτε πρόκειται για το πρώτο ταξίδι των νέοεισαχθέντων φοιτητών προς τη νέα πόλη και τη σχολή τους είτε για τις μετακινήσεις που ακολουθούν μέσα στη χρονιά, η MINOAN LINES συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στη φοιτητική γενιά. Με τα καθημερινά δρομολόγια των KNOSSOS PALACE & FESTOS PALACE στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, η MINOAN LINES συνδυάζει οικονομία, άνεση και υψηλού επιπέδου ταξιδιωτική εμπειρία κάνοντας κάθε φοιτητικό ταξίδι πιο εύκολο.

Επισκεφθείτε το www.minoan.gr και ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές της MINOAN LINES, εξασφαλίζοντας οικονομία, άνεση και υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές υπηρεσίες για εσάς και τους αγαπημένους σας.

*Η προσφορά ισχύει και για άλλες χρονικές περιόδους, με όρους και προϋποθέσεις