Διατροφή: Πώς θα κάνεις detox μετά τις διακοπές

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Πώς περνάμε με τον σωστό και απλό τρόπο από το «ας φάμε ό,τι θέλουμε καλοκαίρι είναι» στο «ας ισορροπήσουμε διατροφικά τώρα το φθινόπωρο».

Και κάπως έτσι, το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του…

Επιστρέφουμε σιγά-σιγά στους ρυθμούς μας, αφήνοντας πίσω τις χαλαρές μέρες, τα ξενύχτια, τα παγωτά και τα «έλα μωρέ ας το φάμε, καλοκαίρι είναι». Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ξαναβρούμε τις ισορροπίες μας όχι με στερήσεις και υπερβολές, αλλά με μικρές, καθημερινές επιλογές που κάνουν καλό στο σώμα και στη διάθεσή μας. Περισσότερη προσοχή στη διατροφή μας, αρκετό νερό, ήπια και σταθερή άσκηση και καλός ύπνος. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται απλώς να ξαναμπούμε σε ένα ρυθμό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Γιατί η επιστροφή δεν σημαίνει «πίσω στα δύσκολα». Σημαίνει πίσω στην ισορροπία μας!







Τα νεφρά και το ήπαρ είναι οι βασικοί «εργάτες» της απομάκρυνσης ουσιών από τον οργανισμό. Και γενικά τα όργανα που συνεργάζονται είναι τα εξής:

Ήπαρ: μεταβολίζει φάρμακα, αλκοόλ και διάφορες ουσίες και τις μετατρέπει σε μορφές που μπορούν να αποβληθούν.

Νεφρά: φιλτράρουν το αίμα και απομακρύνουν μέσω των ούρων άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού και περίσσεια ηλεκτρολυτών/νερού.

Έντερο: αποβάλλει μέσω των κοπράνων ουσίες που δεν χρειάζεται ο οργανισμός.

Πνεύμονες: απομακρύνουν διοξείδιο του άνθρακα και άλλες πτητικές ουσίες μέσω της αναπνοής.

Δέρμα: συμβάλλει κυρίως στη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσω του ιδρώτα

Το νερό είναι επίσης απαραίτητος σύμμαχος και πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 6-8 ποτήρια την ημέρα. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική «detox» δίαιτα για να λειτουργήσουν τα όργανα, παρόλα αυτά μια τυπική ημέρα μπορεί να είναι κάπως έτσι;



Πρωινό

Ένα ποτήρι νερό με το που ξυπνήσουμε

+

Μια φρυγανιά wasa

+

2 βραστά αυγά

+

1/2 αβοκάντο

Δεκατιανό

Μια λεπτή φέτα καρπούζι ή πεπόνι (ας τα εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε ακόμη)

+

6-8 ανάλατα αμύγδαλα ή φουντούκια

Μεσημεριανό

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά ή αγγουράκια με 1 κ. Σούπας ελαιόλαδο (με κάθε γεύμα)

+

Ψητό ή βραστό ψάρι ( ιδανικά όχι ιχθυοκαλλιέργειας ) ή ένα φιλέτο κοτόπουλο (ελευθερας βοσκής)

+

1/2 μεγάλη ψητή γλυκοπατάτα ή 1/2 φλιτζάνι quinoa

Ή

Ένα φλιτζάνι ρεβίθια ή φακές

+

1/2 φλιτζάνι ρύζι basmati (αφού το έχετε ξεπλύνει με αρκετό νερό)- σαν ρεβιθόρυζο/ φακόρυζο

Ή

Μια πατατοσαλάτα με δύο μικρές βραστές πατάτες, ένα μεγάλο τόνο σε ελαιόλαδο -ιδανικά Αλοννήσου και ένα κ.γλυκου μουστάρδα χωρίς ζάχαρη και πρόσθετα.

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Απογευματινό

Μια λεπτή φέτα καρπούζι ή πεπόνι

+

1 κούπα πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη

Βραδινό

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά με 1 κ. σούπας ελαιόλαδο

+

Ομελέτα ασπραδιών με μανιτάρια

Ή

120-150γρ στήθος κοτόπουλο

Ή

Ένα μεγάλο τόνο σε ελαιόλαδο

Ή

Ένα ολόκληρο κεσέ τυρί cottage

Και μην ξεχνάτε, πάντα προτού αποφασίσουμε να ξεκινήσουμε κάτι, πάντα να ρωτάμε το γιατρό ή διαιτολόγο μας.

Πηγή: queen.gr

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