Τραμπ: Ενδέχεται να αλλάξει η στάση των ΗΠΑ για τα νησιά Μαλβίνας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη μέχρι σήμερα ουδέτερη θέση τους στη διαμάχη για τα νησιά Μαλβίνας ή Φόκλαντς, το αρχιπέλαγος του Ατλαντικού που βρίσκεται υπό βρετανικό έλεγχο και αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης από την Αργεντινή.

Ως σήμερα η Ουάσιγκτον, όπως οι περισσότερες άλλες χώρες της λεγόμενης Δύσης, αναγνωρίζει ότι η Βρετανία έχει de facto των νησιών, αλλά δεν αποφαίνεται για την κυριαρχία επ’ αυτών με αυστηρά νομική έννοια.

«Υποβάλλω πάντα όλες τις θέσεις σε επανεξέταση. Αυτή είναι μια ανάμεσα σε άλλες», είπε σιβυλλικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ ερωτηθείς σχετικά στο Οβάλ Γραφείο.

Η βρετανική εφημερίδα The Telegraph προ ημερών ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον απειλεί να αναθεωρήσει τη θέση της, να εναντιωθεί ρητώς στην αναγνώριση της βρετανικής κυριαρχίας στα νησιά, αν το Λονδίνο δεν αυξήσει θεαματικά τις στρατιωτικές δαπάνες.

Το αρχιπέλαγος Μαλβίνας, περίπου 600 χιλιόμετρα από της ακτές της Παταγονίας στην Αργεντινή, υπήρξε θέατρο πολέμου 74 ημερών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου το 1982. Τουλάχιστον 649 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην πλευρά της Αργεντινής και 255 σε αυτήν της Βρετανίας.

Παρά την ήττα της στον πόλεμο, η Αργεντινή συνεχίζει να διεκδικεί τα νησιά αυτά.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι θεωρείται στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

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