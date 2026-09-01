Ανάκληση αναψυκτικού που πωλείται και στην Ελλάδα – Εντοπίστηκε υπερβολική ποσότητα χρωστικής

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Συναγερμός σήμανε για συγκεκριμένο αναψυκτικό που διατίθεται και στην ελληνική αγορά, καθώς σε έλεγχο εντοπίστηκε υπερβολική ποσότητα της χρωστικής ουσίας E110 (Sunset Yellow FCF).

Η σχετική προειδοποίηση διαβιβάστηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF), μετά από κοινοποίηση που έγινε στις 28 Αυγούστου 2026 από τη Μάλτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, πρόκειται για μη αλκοολούχο ποτό τύπου Bubble Milk Tea, με την ονομασία «Bubble Milk Tea drink Thai Flavor». Το προϊόν είναι ταϊβανέζικης προέλευσης, ενώ έχει καταγραφεί διανομή του μέσω Ολλανδίας και παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι διατίθεται και στην Ελλάδα.

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος, η οποία εντοπίστηκε στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων και εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων. Το πρόβλημα που καταγράφηκε αφορά την περιεκτικότητα σε E110, η οποία κρίθηκε υψηλότερη από τα επιτρεπόμενα επίπεδα.

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Στα στοιχεία της κοινοποίησης αναφέρεται ως προϊόν το «Bubble Milk Tea Drink». Η συγκεκριμένη συσκευασία είναι 340 ml, ενώ ο κωδικός που αναγράφεται είναι 8720663431295.

Η ημερομηνία «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» είναι 13/01/2028.

Η προειδοποίηση αφορά τη χρωστική E110, γνωστή ως Sunset Yellow, η οποία χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό τροφίμων και ποτών. Το εύρημα προέκυψε έπειτα από ανάλυση δειγμάτων στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων των αρμόδιων αρχών.

Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τη συγκεκριμένη συσκευασία και παρτίδα καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην καταναλώσουν το προϊόν.

Το βασικό στοιχείο για τους καταναλωτές είναι επομένως να ελέγξουν προσεκτικά τη συσκευασία που έχουν στην κατοχή τους και να τη συγκρίνουν με τα στοιχεία της συγκεκριμένης κοινοποίησης, καθώς η προειδοποίηση αφορά συγκεκριμένο προϊόν και συγκεκριμένο κωδικό και όχι γενικά όλα τα αναψυκτικά της ίδιας κατηγορίας.

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