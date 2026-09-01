Eurostat: Άλμα στο 3,7% έκανε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα

Στο 3,7% «ανέβηκε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Στην ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9% ετησίως τον Ιούλιο, κάτι το οποίο δίνει «πάτημα» για αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια είχε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (14,3%, έναντι 10,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,0%, έναντι 3,3% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,2%, έναντι 0,9% τον Ιούλιο) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2%, αμετάβλητα σε σύγκριση με τον Ιούλιο).



Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε ελαφρώς σε ετήσιο ρυθμό 2,4% τον Αύγουστο, έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών ότι θα διατηρούταν στο 2,5%.





Άνοδος στη Γερμανία



Την ίδια ώρα, ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στη Γερμανία.

O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε τον Αύγουστο με ρυθμό 2,9% σε ετήσια βάση μετά από άνοδο 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Αυτή είναι η ισχυρότερη ένδειξη από τον Απρίλιο και κάτω από τη μέση εκτίμηση 3,1% σε έρευνα του Bloomberg.

Η ενέργεια ήταν ο κινητήριος μοχλός, για άλλη μια φορά, καθώς η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή παραμένει σε ομίχλη, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων μειώθηκαν. Η εκπαίδευση συνέβαλε επίσης στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Επιτάχυνση στη Γαλλία



Παράλληλα, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε στο 2,4% τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, από 2,1% τον Ιούλιο.

Και στη Γαλλία, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ενέργεια, ο οποίος αυξήθηκε στο 16,7% από 12,6%, κυρίως λόγω των πετρελαϊκών προϊόντων.

Παράλληλα, η πτώση των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων περιορίστηκε στο 0,4% από 0,7%, ενώ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε οριακά στο 1,1% από 1%, λόγω της ταχύτερης αύξησης των τιμών των νωπών τροφίμων.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 2% από 2,2%, ενώ ο πληθωρισμός στα προϊόντα καπνού παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,3%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Απρίλιο, έναντι αύξησης 0,6% τον Ιούλιο και των προσδοκιών της αγοράς.

Πηγή: ΟΤ

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