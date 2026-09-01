ΤΡΙ.01 Σεπ 2026 22:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Άλμα στο 3,7% έκανε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα

πληθωρισμός
clock 19:28 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο 3,7% «ανέβηκε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Στην ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9% ετησίως τον Ιούλιο, κάτι το οποίο δίνει «πάτημα» για αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια είχε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (14,3%, έναντι 10,3% τον Ιούλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,0%, έναντι 3,3% τον Ιούλιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,2%, έναντι 0,9% τον Ιούλιο) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2%, αμετάβλητα σε σύγκριση με τον Ιούλιο).

Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε ελαφρώς σε ετήσιο ρυθμό 2,4% τον Αύγουστο, έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών ότι θα διατηρούταν στο 2,5%.



Άνοδος στη Γερμανία

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στη Γερμανία.

O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε τον Αύγουστο με ρυθμό 2,9% σε ετήσια βάση μετά από άνοδο 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Αυτή είναι η ισχυρότερη ένδειξη από τον Απρίλιο και κάτω από τη μέση εκτίμηση 3,1% σε έρευνα του Bloomberg.

Η ενέργεια ήταν ο κινητήριος μοχλός, για άλλη μια φορά, καθώς η ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή παραμένει σε ομίχλη, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων μειώθηκαν. Η εκπαίδευση συνέβαλε επίσης στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Επιτάχυνση στη Γαλλία

Παράλληλα, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε στο 2,4% τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, από 2,1% τον Ιούλιο.

Και στη Γαλλία, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην απότομη επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ενέργεια, ο οποίος αυξήθηκε στο 16,7% από 12,6%, κυρίως λόγω των πετρελαϊκών προϊόντων.

Παράλληλα, η πτώση των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων περιορίστηκε στο 0,4% από 0,7%, ενώ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε οριακά στο 1,1% από 1%, λόγω της ταχύτερης αύξησης των τιμών των νωπών τροφίμων.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 2% από 2,2%, ενώ ο πληθωρισμός στα προϊόντα καπνού παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,3%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Απρίλιο, έναντι αύξησης 0,6% τον Ιούλιο και των προσδοκιών της αγοράς.

Πηγή: ΟΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τροχαίο με 3 νεκρούς στην λεωφόρο Αλεξάνδρας: «Κανένας τους δεν φορούσε κράνος»

"Μπλόκο" σε όσους αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος και θέλουν να αλλάξουν πάροχο

Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη NAVTEX στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πληθωρισμός Αλμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis