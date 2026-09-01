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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πατσίδες καλοκαίρι 2026: «Μέλη η μέλισσα», η διαδραστική παράσταση

Πατσίδες
clock 19:38 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια θεατρική διαδραστική παράσταση έρχεται στις Πατσίδες για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. 

Η Μέλη η γκρινιάρα μέλισσα αποφασίζει να κάνει την επανάσταση της και φεύγει από την κυψέλη της για να ανακαλύψει τον κόσμο γύρω της! Θέλει να τριγυρίσει στα βουνά, στη θάλασσα και γενικά να ζήσει μόνης της και ανεξάρτητη!

Η Φλώρα, κόρη μέλισσοπαραγωγού, την ψάχνει απεγνωσμένα και προσπαθεί να την πείσει να γυρίσει πίσω. Στην προσπάθεια της αυτή της επισημαίνει συνεχώς το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μέλισσας στη φύση και πόσο στενά συνδεδεμένος είναι ο άνθρωπος μαζί της. Η αγάπη της Φλώρας για τη μέλισσα έρχεται σε κόντρα με τη γκρίνια της Μέλης η οποία θέλει να τα παρατήσει όλα και να πάει για μπάνιο στη θάλασσα.

Πατσίδες

Επισημαίνεται η θέση της μέλισσας στη φύση, ο τρόπος ζωής της και πόσο άρρηκτη είναι η σχέση μέλισσας και ανθρώπου. Τα παιδιά συμμετέχουν διαδραστικά στην παράσταση, μαθαίνουν για την πλούσια καθημερινή ζωή της μέλισσας και το τέλος της παράστασης τους βρίσκει να δοκιμάζουν και να γεύονται το πολύτιμο προϊόν της μέλισσας, το μέλι.

Συντελεστές παράστασης:

Ηθοποιοί: Ρούβαλη Γεωργία, Κοπανάκη Μαρία

Κείμενο: Κοπανάκη Μαρία

Σκηνοθεσία-κοστούμια-σκηνικά: “Παίξε Μαζί Μας” Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

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