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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Η ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας για τις αιτήσεις σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ

λοτζια
clock 20:09 | 01/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λόγω τεχνικών θεμάτων η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων τοποθέτησης παιδιών με voucher στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου Ηρακλείου δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία.

Για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, οι ωφελούμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέτουν μαζί με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (voucher και μοριοδότηση) στο ΚΔΑΠ προτίμησής τους. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μόλις τεθεί η πλατφόρμα σε λειτουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 2810336050 (Γεωργία Παντερή).

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Δημος Ηρακλειου
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