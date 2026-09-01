Βόλος-Καλαμάτα 2-2: «Χ»ορταστική πρεμιέρα

Σούπερ ξεκίνημα με σασπένς στη League Phase του Κυπέλλου. Ο Βόλος βρέθηκε πίσω με δύο γκολ από την Καλαμάτα, αλλά ισοφάρισαν (2-2) και έμειναν εντός στόχους πρόκρισης στη διοργάνωση μετά το τέλος του ενιαίου ομίλου του θεσμού.

Ο Βόλος μπήκε καλύτερα και είχε ευκαιρία στο 11' με τον Κρεσπί, ενώ στο 24' ο Βασίλιεβιτς έκανε σπουδαία απόκρουση σε προσπάθεια του Φουρτάδο. Όμως στο 26' η Καλαμάτα προηγήθηκε με εύκολο τελείωμα του Μπολίβαρ, μετά από εξαιρετική συνεργασία Καρεάτσο, Χάμζα και Μπονέτο που έκανε το γύρισμα. Παραλίγο δεύτερο γκολ για τους Μεσσήνιους στο 33' με τον Σίγκουρντσον να μην μπορεί να πλασάρει τον Κοσέλεφ. Κι ενώ ο Βόλος είχε δοκάρι στο 38' σε δυνατό σουτ του Γκονζάλες, η Καλαμάτα έβαλε το δεύτερο γκολ ένα λεπτό αργότερα με τον Μπονέτο, καθώς ο Κοσέλεφ δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει το δυνατό σουτ. Οι γηπεδούχοι είχαν τις ευκαιρίες, οι φιλοξενούμενοι το σημαντικό προβάδισμα.

Η Καλαμάτα είχε φρέσκα πρόσωπα στο δεύτερο μέρος και έχασε ευκαιρία για τρίτο τέρμα στο 47' με τον Μορέιρα. Μετά την τριπλή αλλαγή του Κώστα Μπράτσου ο Βόλος επιχείρησε να αντιδράσει και να μειώσει. Ο Βασίλιεβιτς στο 67' έκανε έξοχη επέμβαση στην κεφαλιά του Λάμπρου και αμέσως μετά ο Κάργας δεν μπόρεσε από κοντά να σκοράρει. Στο 74' ο Λάμπρου βρήκε υπέροχα τον Ουρτάδο κι αυτός με δυνατό σουτ πέτυχε το 1-2 δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο ματς. Και στο 83' με μία καταπληκτική εκτέλεση φάουλ ο Γκονζάλες πέτυχε την ισοφάριση. Στο 90' παραλίγο να γίνει η ανατροπή αλλά ο Βασίλιεβιτς απέκρουσε το σουτ του Ουρτάδο. Η Καλαμάτα είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες προς το τέλος, σε φάσεις που κρίθηκαν οφσάιντ.

Σκόρερ: 74' Ουρτάδο, 83' Γκονζάλες - 26' Μπολίβαρ, 39' Μπονέτο

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: 45' Μπαρέ, 45' +2' Καρεάσο, 49' Ες Σαουμπί, 52' Κάργας, 77' Λυκουρίνος - 15' Σίγκουρντσον, 78' Ροντρίγκες, 90'+5' Λιατσικούρας

ΒΟΛΟΣ: Κοσέλεφ, Μύγας (65' Τζόκα), Ες Σαουμπί, Κάργας, Γρόσδης (58' Κόμπα), Μπάρε, Φάμπιο, Κρεσπί (58' Λάμπρου), Γκονζάλες, Φουρτάδο (40' λ.τ. Ουρτάδο), Χαραλαμπόγλου (58' Λυκουρίνος)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Βασίλιεβιτς, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Καρεάτσο (46' Μορέιρα), Λιατσικούρας, Χάμζα (64' Μουζάκης), Μπονέτο (64' Μαρτίν), Μπολίβαρ (75' Ροντρίγκες), Σίγκουρντσον (46' Πινέιρο)