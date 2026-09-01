Σάλος με τον Μελ Γκίμπσον που χλεύασε διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας πάνω στη σκηνή

Σφοδρή κριτική δέχθηκε ο Μελ Γκίμπσον, επειδή φάνηκε να κοροϊδεύει μια διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας, ενώ βρισκόντουσαν και οι δύο πάνω στη σκηνή.







Ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης προκάλεσε αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο κάνει υπερβολικές χειρονομίες κατά τη διάρκεια του Fan Expo Canada στο Τορόντο το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 — TheBlaze (@theblaze) August 31, 2026





Ο Μελ Γκίμπσον ανεβαίνει στη σκηνή μετά την παρουσίασή του από τον συντονιστή Λίαμ Κρόουλι. Καθώς εμφανίζεται μπροστά στην κατάμεστη αίθουσα, διακρίνεται να κάνει χειρονομίες πίσω από μια διερμνηνέα.







Το άτομο που ανάρτησε στο X το επίμαχο βίντεο, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γράφοντας: «Είναι πάντα απογοητευτικό να βλέπω τη γλώσσα μου να γίνεται αντικείμενο χλευασμού. Δουλεύουμε σκληρά για να αναγνωριστεί η γλώσσα μας και να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα».

Ο ηθοποιός ζήτησε συγγνώμη με δήλωσή του στην Daily Mail τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καταδικάζοντας την κίνησή του «απερίσκεπτη βλακεία». «Μερικές φορές, όταν σε σπρώχνουν πάνω σε μια σκηνή, κάτω από τα φώτα, το μυαλό σου είναι παντού και καμιά φορά εκδηλώνεται αυθόρμητα μια απερίσκεπτη βλακεία. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση κακίας και φυσικά ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε ενοχλήθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

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