Βίσση: "Δεν με πειράζει η ηλικία καθόλου, θα με πειράξει όμως πολύ αν η φωνή μου δεν με «ακούει»"

Η Άννα Βίσση βρέθηκε καλεσμένη του Ηλία Ψινάκη, στο διαδικτυακό «Γηροκομείο» και ανέφερε πως στην παρούσα φάση, αισθάνεται ότι τραγουδάει καλύτερα από ποτέ.

«Δεν με πειράζει η ηλικία καθόλου. Θα με πειράξει πολύ αν η φωνή μου δεν με “ακούει”. Φωνή είναι, θα φθαρεί. Το θέμα είναι να έχεις φωνή και να μπορείς να τραγουδάς με έναν τρόπο που να συγκινεί τον κόσμο, που να αφοράς. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα ερμηνεύω καλύτερα. Πριν από 10-20 χρόνια είχα απλώς πιο “καθαρή” φωνή» είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω επιβιώσει και σε δύσκολες στιγμές. Στο πρώτο ανέβασμα στους “Δαίμονες” μπορεί να υπήρχαν βραδιές που ήμασταν γεμάτοι και άλλες που να είχαμε 70 άτομα. Ο Καρβέλας ήταν κάθε βράδυ από κάτω και μου έλεγε “πώς μπορείς και τραγουδάς για 70 άτομα, εγώ θα έφευγα”. Του έλεγα “εγώ μένω, αυτό είναι το στοίχημά μου”. Δεν είναι αν έχω επιτυχία αλλά γιατί γουστάρω αυτό που κάνω. Θα έχω και βραδιές γεμάτες και μισογεμάτες και με 70 άτομα, που όλοι αυτοί όμως με τιμούν», παραδέχτηκε.

«Νομίζω ότι η ηλικία μου ίσως και να είναι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου σήμερα. Η νέα γενιά που με ακολουθεί ξέρει την ηλικία μου αλλά δεν τη νοιάζει. Μου αρέσει να ντύνομαι ωραία, να γυμνάζομαι, να τρώω υγιεινά, να είμαι αυθόρμητη.Όταν πρωτοάνοιξα το Hotel Ermou, τα πρώτα 1-2 χρόνια ξέρεις τι έλεγαν κάποιοι; Ότι η Άννα Βίσση τραγουδάει μόνο για τους γκέι κι αυτό ήταν για εκείνους κακό, ενώ για μένα μεγάλη επιτυχία. Οι γκέι για μένα είναι οι άνθρωποι που χαίρονται περισσότερο τη ζωή τους» είπε η Άννα Βίσση.

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