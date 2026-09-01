Αλλαγή σκυτάλης στο ΕΛΜΕΠΑ – Νέος Πρύτανης ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Πρυτανικής Αρχής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της νέας διοικητικής περιόδου για το ΕΛΜΕΠΑ.

Η λιτή εσωτερική τελετή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας, παρουσία των μελών της απερχόμενης και της νέας Πρυτανικής Αρχής, καθώς και εκπροσώπων του απερχόμενου και του νέου Συμβουλίου Διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο απερχόμενος Πρύτανης, Καθηγητής Νίκος Κατσαράκης, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην ολοκλήρωση μιας πορείας περίπου εννέα ετών στην Πρυτανεία, κάνοντας έναν απολογισμό των σημαντικότερων σταθμών της θητείας του.

Ξεχωριστή θέση στον απολογισμό του είχαν δύο κομβικές στιγμές για την πορεία του Ιδρύματος: η μετεξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης σε Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο το 2019 και η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής το 2025.

Όπως τόνισε ο κ. Κατσαράκης, το ΕΛΜΕΠΑ βρίσκεται σήμερα σε μία ιδιαίτερα ισχυρή περίοδο της ιστορίας του, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα τόσο σε θεσμικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο και έχοντας διευρύνει το αποτύπωμά του στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιδόσεις του Πανεπιστημίου στις αξιολογήσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και στους τομείς της διασύνδεσης με την κοινωνία και της διεθνοποίησης.

Παράλληλα, στάθηκε στη διεθνή αξιολόγηση του ΕΛΜΕΠΑ από τον οργανισμό QS, όπου το Πανεπιστήμιο έλαβε συνολική διάκριση τεσσάρων αστέρων, ενώ κατέκτησε την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων στους τομείς της Έρευνας, της Απασχολησιμότητας και της Καλής Διακυβέρνησης.

Ο απερχόμενος Πρύτανης απέδωσε την πρόοδο και τις επιτυχίες του Ιδρύματος στη συλλογική προσπάθεια της πανεπιστημιακής κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί αποτέλεσμα της δουλειάς όλων των ανθρώπων του.

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Κλείνοντας, ο Νίκος Κατσαράκης ευχήθηκε στον νέο Πρύτανη, Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, και στη νέα Πρυτανική Αρχή μία δημιουργική και επιτυχημένη θητεία.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διαθέτει πλέον τις βάσεις και τις προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να κατακτήσει ακόμη υψηλότερη θέση στον ακαδημαϊκό χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η παράδοση της Πρυτανικής Αρχής σηματοδοτεί έτσι μία νέα εποχή για το ΕΛΜΕΠΑ, με τη νέα διοίκηση να καλείται να συνεχίσει πάνω στην πορεία θεσμικής ενίσχυσης, ακαδημαϊκής ανάπτυξης και διεθνούς εξωστρέφειας που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

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