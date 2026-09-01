Ιαπωνία: Χειροπέδες στον 20χρονο «σίριαλ κίλερ» χάμστερ – Σκότωσε 30 τρωκτικά σε ξενοδοχείο

Στη σύλληψη ενός άνδρα που έσφαξε 30 χάμστερ σε δωμάτιο ξενοδοχείου προχώρησαν οι ιαπωνικές αρχές. Ο ύποπτος είχε συλληφθεί ξανά πριν από μόλις λίγες εβδομάδες για τη θανάτωση άλλων 20 τρωκτικών, σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας.

Ο συλληφθείς, ένας υπάλληλος σε Λύκειο στη βόρεια Ιαπωνία, είχε δύο γυναίκες συνεργούς για την τέλεση της πράξης του μέσα σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, που απευθύνεται σε ζευγάρια, δήλωσε η αστυνομία στο AFP.

Η σύλληψη του υπόπτου χθες Δευτέρα αφορά τις «άσκοπες δολοφονίες» περίπου 30 χάμστερ στα τέλη Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια μιας 20χρονης γυναίκας, δήλωσε στο AFP ο Χιρογιούκι Νάσου, αρχηγός της αστυνομίας του Μιγιάκο, στη βόρεια Ιαπωνία.







Το τηλέφωνο του υπόπτου, που κατασχέθηκε από την αστυνομία, περιείχε βίντεο από τις δολοφονίες, καθώς και γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη γυναίκα που έδειχναν ότι σχεδίαζαν την πράξη.

«Πού θα σκοτώσουμε χάμστερ και θα διασκεδάσουμε;», έλεγε ένα από αυτά.

Ο ύποπτος είχε συλληφθεί προηγουμένως τον Ιούλιο για μια ξεχωριστή σφαγή περίπου 20 χάμστερ τον Φεβρουάριο, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε με τη συνέργεια μιας 19χρονης γυναίκας.

Η αστυνομία, η οποία συνέλαβε επίσης τις δύο γυναίκες, θα συνεχίσει την έρευνά της για να διαπιστώσει εάν ο άνδρας έχει διαπράξει άλλες παρόμοιες πράξεις, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

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