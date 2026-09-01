Νέα διοίκηση στον Σύλλογο Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Λασιθίου

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Με τη συμμετοχή 87 μελών ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου.

Η εκλογική διαδικασία αποτέλεσε το επόμενο βήμα μετά την απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάδειξη της νέας διοίκησης.

Η συμμετοχή των 87 μελών στις κάλπες χαρακτηρίζεται σημαντική, καθώς η παρουσία τους συνέβαλε στην ομαλή και δημοκρατική διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Πρώτος ο Δημήτριος Μπρόκος



Στην εκλογή για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Δημήτριος Μπρόκος του Εμμανουήλ, συγκεντρώνοντας 58 ψήφους.

Ακολούθησαν ο Μιχαήλ Βρυγιωνάκης με 57 ψήφους, ο Ιωάννης Γιαλελάκης με 53 και ο Στυλιανός Τζιρβελάκης με 52 ψήφους.

Αναλυτικά, οι υποψήφιοι έλαβαν:

Δημήτριος Μπρόκος: 58



Μιχαήλ Βρυγιωνάκης: 57



Ιωάννης Γιαλελάκης: 53



Στυλιανός Τζιρβελάκης: 52



Γεώργιος Ανδρουλάκης: 29



Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης: 27



Ιωάννης Καναβάκης: 26



Εμμανουήλ Κουρουπάκης: 11



Γιώργιος Κουκουράκης: 2



Οι εκλεγέντες στην Ελεγκτική Επιτροπή



Για την Ελεγκτική Επιτροπή, τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε ο Κωνσταντίνος Χατζάκης, με 62 ψήφους, ενώ ακολούθησαν ο Εμμανουήλ Περάκης με 52, ο Γεώργιος Ευαγγελινάκης με 18 και ο Αντώνιος Ρουκουνάκης με 17 ψήφους.

Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου



Σε ό,τι αφορά την ανάδειξη αντιπροσώπων του Συλλόγου, πρώτος αναδείχθηκε ο Νικόλαος Καμινογιαννάκης με 69 ψήφους.

Τον ακολούθησαν ο Μιχαήλ Βρυγιωνάκης με 62, ο Ιωάννης Γιαλελάκης με 57, ο Δημήτριος Μπρόκος και ο Εμμανουήλ Τριντάκης με 49 ψήφους έκαστος, ενώ ο Ιωάννης Καναβάκης συγκέντρωσε 23 ψήφους.

Τα επόμενα βήματα



Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου. Η διαδικασία θα κινηθεί με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, Δημητρίου Μπρόκου.

Η νέα διοίκηση καλείται να αναλάβει δράση σε μία περίοδο κατά την οποία τα ζητήματα που αφορούν την παραδοσιακή απόσταξη και τους παραγωγούς τσικουδιάς παραμένουν σημαντικά.

Στις βασικές προτεραιότητες του Συλλόγου περιλαμβάνονται η προστασία και διατήρηση της παραδοσιακής απόσταξης, η στήριξη των παραδοσιακών αποσταγματοποιών, η ανάδειξη της τσικουδιάς ως στοιχείου της πολιτιστικής και παραγωγικής παράδοσης της Κρήτης, αλλά και η διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Με την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο για τον Σύλλογο Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου, με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να καλείται να συνεχίσει την προσπάθεια για την εκπροσώπηση και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.

Η συμμετοχή των 87 μελών στην εκλογική διαδικασία αποτέλεσε, σύμφωνα με τον Σύλλογο, μήνυμα ενεργού παρουσίας και στήριξης, με την ενότητα, τη συνεργασία και τη συλλογική δράση να τίθενται στο επίκεντρο της νέας περιόδου.

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