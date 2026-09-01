Στόουνχεντζ: Η εκπληκτική θεωρία της δεκαετίας του 1960 ότι ήταν ένας προϊστορικός υπολογιστής

Οι ειδικοί εδώ και πολλά χρόνια διαφωνούν σχετικά με το νόημα και τον σκοπό του Στόουνχεντζ, του προϊστορικού πέτρινου κύκλου στη νοτιοδυτική Αγγλία. Έχουν διατυπωθεί θεωρίες ότι το μυστηριώδες μνημείο μπορεί να ήταν ένας χώρος αφιερωμένος στη μνήμη των νεκρών, ένας τόπος θυσιών ή ένας χώρος για άλλες θρησκευτικές τελετές.

Όμως, τον Αύγουστο του 1966, ένας καθηγητής αστρονομίας από τη Βοστώνη, ο Gerald Hawkins, δήλωσε στην εκπομπή του BBC Chronicle ότι είχε λύσει το μυστήριο χάρη σε έναν παράξενο συνδυασμό αριθμών και σε έναν πρώιμο υπολογιστή της IBM.

Η θεωρία του Hawkins αποτέλεσε τη βάση για το δημοφιλές και ιδιαίτερα επιδραστικό βιβλίο του Stonehenge Decoded, που κυκλοφόρησε το 1965. Ο Βρετανός επιστήμονας υποστήριξε στο BBC ότι οι ευθυγραμμίσεις των τεράστιων λίθων και των πετρόκτιστων τόξων σήμαιναν πως «οι κύκλοι στο Στόουνχεντζ θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί ως ένας υπολογιστής για την παρακολούθηση της Σελήνης και την πρόβλεψη των εκλείψεων».

Οι εκλείψεις, όπως αυτές που παρατηρούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου αυτόν τον μήνα, θα μπορούσαν, σύμφωνα με τη θεωρία του, να είχαν προβλεφθεί με ακρίβεια από τους αρχαίους κατοίκους της Βρετανίας, πριν από περισσότερα από 4.500 χρόνια.

Στο βίντεο του BBC, ο Hawkins έδειχνε ένα ακριβές ομοίωμα του Στόουνχεντζ και εξηγούσε ότι στον μεγαλύτερο κύκλο, ο οποίος ορίζει την περίμετρο του χώρου, υπάρχουν 56 τρύπες.

«Το 56 ήταν ο μόνος αριθμός που ταίριαζε σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο της Σελήνης», υποστήριζε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τρύπες αυτές «αποτελούν μια απλή συσκευή μέτρησης για την πρόβλεψη των εκλείψεων».

Η σημασία αυτού για τους ανθρώπους που κατασκεύασαν το Στόουνχεντζ ήταν, κατά τη γνώμη του, τεράστια.

«Οι εκλείψεις είναι θεαματικά γεγονότα που σίγουρα προκαλούσαν τα βαθύτερα συναισθήματα στους πρωτόγονους προγόνους μας», δήλωνε ο Hawkins. «Το φως της Σελήνης, το οποίο φυσικά είναι δανεισμένο από τον Ήλιο, διακόπτεται. Η Σελήνη περνά μέσα από τη σκιά της Γης. Από ασημένια λευκή γίνεται κόκκινη. Οι αρχαίοι τη θεωρούσαν κατακόκκινη σαν αίμα και της απέδιδαν δυσοίωνη σημασία».

Το Stonehenge Decoded είχε «το εκπληκτικό αποτέλεσμα να σιγήσουν οι εικασίες για αρκετές δεκαετίες», έγραφε ένα άρθρο του 2007 στο βρετανικό περιοδικό Current Archaeology.

Ένα αστρονομικό παρατηρητήριο

Σύμφωνα με τον Hawkins, αυτή ήταν «η πρώτη θεωρία σχετικά με τον σκοπό του Στόουνχεντζ που έγινε ακαδημαϊκά αποδεκτή και δημοσιεύτηκε σε επιστημονικά περιοδικά».

Αν και η σύνδεση του μνημείου με το θερινό ηλιοστάσιο είχε αναγνωριστεί ήδη από τον 18ο αιώνα, ο καθηγητής προχώρησε την ιδέα πολύ περισσότερο. Υποστήριξε ότι αυτό που μέχρι τότε θεωρούνταν ένας ναός αφιερωμένος στη λατρεία του Ήλιου θα μπορούσε να ήταν ένα εξελιγμένο «αστρονομικό παρατηρητήριο».

Το 1961 είχε επισκεφθεί το Στόουνχεντζ προκειμένου να προσπαθήσει να καταλάβει «με ποιον τρόπο το μνημείο υποτίθεται ότι σηματοδοτούσε την ανατολή του Ήλιου».

Όπως διηγήθηκε στο BBC πέντε χρόνια αργότερα:

«Κοίταξα γύρω μου στο πρώτο φως της αυγής, στο Στόουνχεντζ… ανάμεσα στα τεράστια πέτρινα τόξα. Ένιωσα ότι το οπτικό μου πεδίο ήταν ελεγχόμενο, περιορισμένο. Τα τόξα έμοιαζαν να με αναγκάζουν να κοιτάξω προς συγκεκριμένα σημεία του ορίζοντα. Τι υποτίθεται ότι έπρεπε να δω;»

Εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι αρχιτέκτονες είχαν «πλαισιώσει» το οπτικό του πεδίο, ο Hawkins επέστρεψε στις ΗΠΑ έχοντας μαζί του διαγράμματα του χώρου, στα οποία είχε καταγράψει τη θέση του κεντρικού σημείου και κάθε λίθου, τόξου, τρύπας και τύμβου.

Προσπαθώντας να προσδιορίσει «ακριβώς τι θα μπορούσε να είχε δει κανείς την εποχή που χτίστηκε το Στόουνχεντζ…», ο Hawkins παραδέχτηκε ότι η διαδικασία θα ήταν «μακρά και κουραστική και πιθανότατα είχε αποθαρρύνει άλλους πριν από εμένα».

Ευτυχώς, όμως, είχε στη διάθεσή του «μια υπολογιστική μηχανή, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή».

Στο Αστεροσκοπείο Harvard-Smithsonian της Μασαχουσέτης, ο Hawkins και η ομάδα του έδωσαν εντολή στον υπολογιστή να υπολογίσει τι θα μπορούσε να είχε δει ένας παρατηρητής μέσα από κάθε ευθυγράμμιση την εποχή που χτίστηκε το Στόουνχεντζ.

Χρησιμοποίησε αυτούς τους υπολογισμούς ως βάση για το Stonehenge Decoded.

Όπως έλεγε ο παρουσιαστής του BBC το 1966:

Πολλές από τις ευθυγραμμίσεις του Στόουνχεντζ φαινόταν να δείχνουν προς τα σημεία όπου ανέτελλε και έδυε ο Ήλιος και η Σελήνη.Σύμφωνα με τον Hawkins: «Το Στόουνχεντζ ήταν συνδεδεμένο με τον Ήλιο και τη Σελήνη τόσο στενά όσο οι παλίρροιες. Ήταν ένα αστρονομικό παρατηρητήριο. Και μάλιστα ένα πολύ καλό παρατηρητήριο».Η παρατήρηση των θέσεων του Ήλιου κατά το μεσοχείμωνο και τις ισημερίες ήταν «φυσικό να αναμένεται», εξηγούσε. «Η Σελήνη όμως στο Στόουνχεντζ ήταν μια έκπληξη».

«Η Σελήνη είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθεί, επειδή αλλάζει τη θέση της με έναν πολύ πιο περίπλοκο τρόπο από τον Ήλιο». Ο Hawkins κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο σκοπός του Στόουνχεντζ ήταν πλέον ξεκάθαρος. «Δεν μπορεί να υπάρξει διαφωνία σχετικά με το αν ήταν ναός ή παρατηρητήριο. Ήταν και τα δύο, επειδή ο Ήλιος και η Σελήνη ήταν θεοί εκείνη την εποχή». Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε το Στόουνχεντζ ήταν «μια συσκευή που οι ιερείς-κυβερνήτες θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει για να ενισχύσουν την εξουσία τους», υποστήριζε ένα άρθρο του περιοδικού Time το 1965.«Την ημέρα ή τη νύχτα που ο πέτρινος υπολογιστής τους προέβλεπε μια έκλειψη, θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν καλέσει τους υπηκόους τους στην πεδιάδα του Salisbury για να παρακολουθήσουν ένα θέαμα που τρομοκρατούσε τους περισσότερους αρχαίους λαούς. Όταν άρχιζε η έκλειψη, οι ιερείς πιθανότατα έψαλλαν προσευχές που επέτρεπαν στον Ήλιο ή τη Σελήνη να ξεφύγουν από το σκοτάδι».

Ωστόσο, ήδη από εκείνη την εποχή υπήρχαν επικριτές της θεωρίας του. Ορισμένοι επισήμαναν ότι τρεις από τις 56 τρύπες στις οποίες βασιζόταν η θεωρία του μπορεί απλώς να είχαν δημιουργηθεί από την παλαιότερη ανάπτυξη δέντρων.

Όπως έγραψε ο Βρετανός αρχαιολόγος Richard Atkinson στους New York Review of Books το 1966:

«Το ότι η διάταξη του Στόουνχεντζ έχει κάποια αστρονομική σημασία δεν αμφισβητείται… Η ερμηνεία αυτής της ευθυγράμμισης, ωστόσο, όπως και οποιωνδήποτε άλλων αστρονομικών χαρακτηριστικών του μνημείου, απαιτεί επιστημονική προσοχή».Οι νέες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 1960 και μετά έχουν πλέον αποδυναμώσει σημαντικά τις ιδέες του Hawkins. «Είναι μια νεκρή θεωρία σήμερα, στον σκουπιδοτενεκέ όπου βρίσκονται τόσες άλλες θεωρίες για το Στόουνχεντζ που έχουν απορριφθεί», λέει ο καθηγητής Michael Parker Pearson, ο οποίος ηγήθηκε μιας έρευνας-ορόσημο που άλλαξε τη σύγχρονη κατανόηση του μνημείου.

Ο «υπολογιστής εκλείψεων», υποστηρίζει, ήταν «μια μοντέρνα μεταφορά για την εποχή εκείνη… αλλά σήμερα είναι εντελώς ακατάλληλη για να κατανοήσουμε το Στόουνχεντζ».Ενώ ο Hawkins θεωρούσε ότι ολόκληρο το μνημείο είχε κατασκευαστεί ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα, «τώρα γνωρίζουμε ότι το Στόουνχεντζ χτίστηκε με μια πολύ διαφορετική, πολυσταδιακή διαδικασία, σε διάστημα μεγαλύτερο των 1.500 ετών», εξηγεί ο Parker Pearson, καθηγητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London.«Γνωρίζουμε επίσης ότι οι προσανατολισμοί προς το ηλιοστάσιο και τη σεληνιακή στάση δεν είναι στην πραγματικότητα ακριβείς, έχουν απόκλιση μόλις ενός ή δύο μοιρών. Επομένως, δεν ήταν ποτέ ένα όργανο μέτρησης του χρόνου, αλλά μάλλον ένα μνημείο που γιόρταζε συγκεκριμένες ηλιακές και σεληνιακές κινήσεις».«Έχουμε στοιχεία ότι ήδη από το 1000 π.Χ. στη Βρετανία οι άνθρωποι παρακολουθούσαν και πιθανότατα προέβλεπαν τις σεληνιακές εκλείψεις», προσθέτει ο Parker Pearson.«Όμως αυτό συνέβαινε 1.500 έως 2.000 χρόνια μετά την ακμή του Στόουνχεντζ».

Τελικά, ήταν το Στόουνχεντζ ένας προϊστορικός υπολογιστής;

Η ιδέα του Hawkins ήταν αναμφίβολα εντυπωσιακή: ένα μνημείο ηλικίας χιλιάδων ετών, σχεδιασμένο με τέτοια ακρίβεια ώστε να επιτρέπει στους αρχαίους ανθρώπους να παρακολουθούν τον Ήλιο και τη Σελήνη και, ίσως, να προβλέπουν τις εκλείψεις. Η σύγχρονη αρχαιολογία, όμως, παρουσιάζει μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα. Το Στόουνχεντζ δεν φαίνεται να ήταν ένας «υπολογιστής εκλείψεων» με την έννοια που φαντάστηκε ο Hawkins. Ήταν ένα μνημείο που κατασκευάστηκε σταδιακά, επί πολλούς αιώνες, και πιθανότατα είχε πολλαπλές θρησκευτικές, κοινωνικές και τελετουργικές λειτουργίες.

Η αστρονομία, ωστόσο, φαίνεται πράγματι να έπαιζε σημαντικό ρόλο. Οι ευθυγραμμίσεις του με τον Ήλιο και τη Σελήνη δεν είναι τυχαίες. Απλώς, σύμφωνα με τη σημερινή γνώση, δεν αποτελούσαν ένα αρχαίο μηχάνημα ακριβούς πρόβλεψης των εκλείψεων.

Και ίσως αυτό να είναι ακόμη πιο συναρπαστικό: οι άνθρωποι που δημιούργησαν το Στόουνχεντζ φαίνεται πως παρατηρούσαν συστηματικά τον ουρανό και ενσωμάτωσαν τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων σε ένα μνημείο που χρειάστηκε πάνω από χίλια χρόνια για να πάρει τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

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