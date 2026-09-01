Κινητό σε αλουμινόχαρτο: Πώς μπλοκάρει GPS, Wi-Fi και σήμα κινητής τηλεφωνίας

Σε μια καθημερινότητα όπου το κινητό είναι σχεδόν διαρκώς συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, η προστασία της ιδιωτικότητας και η αποσύνδεση από την τεχνολογία γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Μια απλή, αλλά ασυνήθιστη λύση που έχει επανέλθει στο προσκήνιο είναι το τύλιγμα του κινητού με αλουμινόχαρτο.

Αν και ακούγεται παράξενο, η πρακτική βασίζεται σε γνωστή αρχή της φυσικής και μπορεί να λειτουργήσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες, σύμφωνα με το Chronista.

Πώς λειτουργεί

Η εξήγηση βρίσκεται στην αρχή του «κλωβού Φαραντέι». Το αλουμινόχαρτο, ως αγώγιμο υλικό, μπορεί όταν καλύπτει επαρκώς μια συσκευή να περιορίσει την είσοδο ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Σήματα όπως Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth και GPS μπορούν να εξασθενήσουν σημαντικά όταν συναντούν μεταλλικό περίβλημα, καθώς μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ανακλάται στην επιφάνειά του. Έτσι, ένα κινητό που έχει καλυφθεί πλήρως μπορεί προσωρινά να απομονωθεί από ορισμένες ασύρματες επικοινωνίες. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το πόσο καλά έχει καλυφθεί η συσκευή αλλά και από τη συχνότητα του σήματος.

Πού μπορεί να βοηθήσει

Περιορισμός επικοινωνιών και εντοπισμού. Η κάλυψη μπορεί να εμποδίσει τη λήψη σημάτων GPS και κινητής τηλεφωνίας. Σε αντίθεση με τη Λειτουργία Πτήσης, η οποία ενδέχεται να αφήνει κάποιες λειτουργίες ενεργές, το αλουμινόχαρτο λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο στα ραδιοσήματα.

NFC και RFID. Μπορεί να περιορίσει την επικοινωνία μικρής εμβέλειας και να προστατεύσει, για παράδειγμα, πιστωτικές κάρτες από κακόβουλους σαρωτές που επιχειρούν να αντιγράψουν δεδομένα.

Ψηφιακή αποσύνδεση. Χωρίς ασύρματο σήμα δεν λαμβάνονται ειδοποιήσεις, μηνύματα ή email, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει ένα «digital detox».

Πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η μέθοδος θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη όταν μια συσκευή πρέπει προσωρινά να παραμείνει εκτός ασύρματων δικτύων, όπως σε συναντήσεις με αυξημένες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας ή σε χώρους με ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη μεταφορά μιας συσκευής σε περιοχή χωρίς κάλυψη, ώστε να σταματήσει η συνεχής αναζήτηση διαθέσιμου δικτύου, η οποία μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση μπαταρίας.

Ωστόσο, δεν προορίζεται για μόνιμη χρήση. Το κινητό ενδέχεται να συνεχίσει να αναζητά δίκτυο, ενώ η κάλυψη με αλουμινόχαρτο μπορεί να δυσκολέψει την αποβολή θερμότητας και να αυξήσει τη θερμοκρασία της συσκευής. Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν ή να ληφθούν σημαντικές κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

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