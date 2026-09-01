Ινδία: Τραγικός θάνατος για 24χρονο υπάλληλο σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 24χρονος εργαζόμενος σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία όταν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού αυτοκινήτου με υγραέριο, η σωλήνα με το αέριο έσπασε και το ακροφύσιο τον χτύπησε στο κεφάλι.



Σύμφωνα με τους Times of India ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια όταν σημειώθηκε το δυστύχημα την περασμένη Πέμπτη.



Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο 24χρονος ήταν στο πρατήριο μαζί με άλλα άτομα όταν έσπασε η σωλήνα.

हे भगवान कितनी दुखद घटना है 😱







जमशेदपुर के गोलमुरी पेट्रोल पम्प पर CNG का पाइप गाड़ी से अचानक निकल गया और पाइप का नोजल पास खड़े व्यक्ति के सिर पर जाकर लगा







पाइप का नोजल सिर पर लगते ही वह शख्स जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई







जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कब क्या हो जाए… pic.twitter.com/P1sggK7qr8 — Sanju (@SanjuKu79832010) August 31, 2026

Αν και ο Καμρί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.



Η οικογένεια του απαιτεί αποζημίωση υποστηρίζοντας ότι ήταν ο άτυχος 24χρονος υπάλληλος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος.

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