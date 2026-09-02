Μέση Ανατολη: Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν – Με επιθέσεις απαντά η Τεχεράνη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται ηΜέση Ανατολή καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται. Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις πυραύλων και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία.

Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται σε μια ένοπλη σύγκρουση που εξελίσσεται κατά διαστήματα εδώ και περισσότερους από έξι μήνες, έχοντας ήδη σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ και ναυτικές υποδομές και μέσα των Φρουρών της Επανάστασης.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις πρόσφατες προσπάθειες του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία και αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε, ωστόσο, και μια επιπλέον εξήγηση, λέγοντας σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά ραντάρ.

«Προσπάθησαν να ξαναχτίσουν το ραντάρ τους επειδή δεν μπορούν να δουν τίποτα. Περιμέναμε μέχρι να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και μετά το χτυπήσαμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Τραμπ: «Δεν με ενδιαφέρει αν υπογράψουν συμφωνία»

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να πιέσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο αν υπογράψουν μια άχρηστη, για εκείνους, συμφωνία. Μου αρέσει πολύ περισσότερο η θέση μας τώρα, με σχεδόν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την οικονομία τους να καταρρέει ολοκληρωτικά», έγραψε στο Truth Social.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν «απλώς βιώνει το αναπόφευκτο» και διερωτήθηκε: «Πότε θα εξεγερθεί ο ιρανικός λαός και θα πολεμήσει;»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ιρανική αντίδραση στα νέα πλήγματα θα οδηγούσε σε «πολύ σκληρότερο και υψηλότερου επιπέδου» χτύπημα.

Επίθεση του Ιράν στην Ιορδανία

Μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων, το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ιορδανία.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν ως στόχο αμερικανική βάση στις ακτές της Ιορδανίας, στον Κόλπο της Άκαμπα.

‌



🔴 افزایش شمار مجروحان حملهٔ آمریکا به مراسم عروسی کوهستک به ۵۰ نفر







معاون امنیتی استانداری هرمزگان: در پی این حمله تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.







با توجه به وضعیت برخی مصدومان، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد. https://t.co/ITB83kZRA2 pic.twitter.com/oCT93rDzaZ — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) September 1, 2026

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 10 από τους πυραύλους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Εκρήξεις, οι οποίες φαίνεται να προκλήθηκαν από αναχαιτίσεις εισερχόμενων επιθέσεων, καταγράφηκαν πάνω από την Άκαμπα.

Ιράν: «Συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα»

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και η κοινή στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησαν ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν «συντριπτικά και καταστροφικά πλήγματα» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το κρατικό πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Από τα Στενά διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Μάχη για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διεκδικούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός στενού θαλάσσιου περάσματος στα ανοικτά των ιρανικών ακτών και κρίσιμης σημασίας διαύλου για τη μεταφορά πετρελαίου.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας έντονες ανησυχίες στις διεθνείς αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτή την εβδομάδα, μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων. Το αργό, που είχε ήδη σημειώσει άνοδο περίπου 7% μέσα στην εβδομάδα, συνέχισε να ενισχύεται μετά τα νέα πλήγματα της Τρίτης.

Η τιμή του αργού έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους, συμπαρασύροντας και τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ. Η μέση τιμή για ένα γαλόνι απλής βενζίνης αυξήθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της νύχτας, φτάνοντας τα 4,10 δολάρια, σύμφωνα με την ΑΑΑ, έναντι 3,19 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Διαβάστε επίσης:

Νύχτα τρόμου στην Υεμένη: Μακελειό από τους Χούθι με 58 νεκρούς στρατιωτικούς

Ινδία: Τραγικός θάνατος για 24χρονο υπάλληλο σε πρατήριο υγρών καυσίμων