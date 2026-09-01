Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Τούπακ μετά από 30 χρόνια

Tέλος σε ένα από τα πιο σκοτεινά και πολυσυζητημένα μυστήρια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έβαλε η απόφαση των ενόρκων στο Λας Βέγκας, οι οποίοι έκριναν ένοχο τον 63χρονο Ντουέιν «Κιφ Ντι» Ντέιβις για τη δολοφονία του θρύλου της χιπ χοπ, Τούπακ Σακούρ.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, έπειτα από δικαστική διαδικασία δύο εβδομάδων, σηματοδοτώντας την πρώτη καταδίκη για ένα έγκλημα που παρέμενε ανεξιχνίαστο για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερες από τρεις ώρες διαβουλεύσεων προτού καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, κρίνοντας τον Ντέιβις ένοχο για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού με χρήση θανατηφόρου όπλου.

Ο Ντουέιν «Κιφ Ντι» Ντέιβις δεν κατηγορήθηκε ότι ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νεβάδα, όποιος ενορχηστρώνει, βοηθά ή συνωμοτεί για τη διάπραξη μιας δολοφονίας μπορεί να φέρει την ίδια ποινική ευθύνη.

Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι ο Ντέιβις ήταν ο «εγκέφαλος» της συμμορίας Σάουθ Σάιντ Κόμπτον Κριπς και εκείνος που προμηθεύτηκε το όπλο και έδωσε την εντολή για την επίθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κίνητρο ήταν ένας καβγάς που είχε προηγηθεί ανάμεσα στον Τούπακ Σακούρ και τον ανιψιό του Ντέιβις.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της υπόθεσης είναι ότι σημαντικό μέρος των αποδεικτικών στοιχείων εναντίον του Ντέιβις προήλθε από τις δικές του δηλώσεις. Η υπόθεση είχε παραμείνει για χρόνια χωρίς να οδηγηθεί σε καταδίκη, μέχρι που ο ίδιος ο Ντέιβις άρχισε να μιλά δημόσια για όσα συνέβησαν.

Το 2019 κυκλοφόρησε αυτοβιογραφία, ενώ παραχώρησε και σειρά συνεντεύξεων στις οποίες περιέγραφε με λεπτομέρειες την παρουσία του μέσα στη λευκή Κάντιλακ από την οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί εναντίον του Τούπακ.

Η υπεράσπιση προσπάθησε να πείσει τους ενόρκους ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί ήταν μυθοπλασία που είχε δημιουργηθεί με στόχο το οικονομικό κέρδος. Το επιχείρημα, ωστόσο, δεν έπεισε το δικαστήριο.

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