Γιατί κάποιοι καβγάδες επιστρέφουν ξανά και ξανά στη σχέση

Ένας καβγάς μπορεί να τελειώσει μέσα σε λίγα λεπτά, να ειπωθεί ένα «εντάξει, πάμε παρακάτω» και το σπίτι να επιστρέψει στην κανονική του θερμοκρασία. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το θέμα λύθηκε. Μερικές φορές απλώς μπήκε σε ένα νοητό συρτάρι, ανάμεσα στους λογαριασμούς και σε όλα εκείνα που υπόσχεσαι ότι θα τακτοποιήσεις κάποια στιγμή. Το αν έχεις αφήσει πραγματικά πίσω σου έναν παλιό καβγά φαίνεται λιγότερο από όσα λες και περισσότερο από το πώς αντιδράς όταν κάτι σου τον θυμίζει. Η συγχώρεση δεν είναι αμνησία, ούτε σημαίνει ότι όσα συνέβησαν έγιναν ξαφνικά ασήμαντα. Σημαίνει ότι η παλιά πληγή δεν αποφασίζει πια για τη σημερινή σου συμπεριφορά.

Η πιο καθαρή ένδειξη ότι έχεις επεξεργαστεί έναν παλιό καβγα είναι πως μπορείς να τον θυμηθείς χωρίς να νιώθεις ότι συμβαίνει ξανά μπροστά σου. Θυμάσαι τι ειπώθηκε, ίσως εξακολουθείς να θεωρείς ότι αδικήθηκες, αλλά το σώμα σου δεν μπαίνει αμέσως σε κατάσταση συναγερμού. Δεν σφίγγεσαι, δεν ετοιμάζεις την τέλεια απάντηση με καθυστέρηση έξι μηνών και δεν αρχίζεις να συγκεντρώνεις νοερά στοιχεία για τη δίκη του αιώνα. Αντίθετα, όταν ένα παλιό περιστατικό εξακολουθεί να σε φορτίζει έντονα, πιθανότατα δεν το έχεις ξεπεράσει, απλώς δεν το συζητάς. Η συναισθηματική απόσταση δεν διαγράφει τη μνήμη, αλλά της αφαιρεί τη δύναμη να σε παρασύρει κάθε φορά στο ίδιο σημείο.

Δεν χρησιμοποιείς το παρελθόν ως κρυφό λογαριασμό

Ένας άλυτος καβγάς συχνά επιστρέφει μεταμφιεσμένος. Μπορεί να διαφωνείς σήμερα για τα άπλυτα πιάτα και, πριν το καταλάβεις, να έχεις φτάσει σε εκείνο το βράδυ πριν από δύο χρόνια, στη μητέρα του και στις διακοπές που δεν πέρασες καθόλου καλά. Όταν φέρνεις συνεχώς παλιές ιστορίες σε καινούριες συγκρούσεις, δεν προσπαθείς μόνο να εξηγήσεις πώς νιώθεις, προσπαθείς να εισπράξεις ένα συναισθηματικό χρέος που θεωρείς ακόμη ανεξόφλητο. Αν έχεις αφήσει πραγματικά πίσω σου τον καβγά, δεν χρειάζεσαι το παρελθόν για να ενισχύσεις κάθε σημερινό επιχείρημα. Μπορείς να μείνεις σε αυτό που συμβαίνει τώρα, χωρίς να ανοίξεις ολόκληρο το αρχείο της σχέσης και να παρουσιάσεις αποδεικτικά στοιχεία με ημερομηνίες.

Η ουσιαστική συμφιλίωση δεν μετριέται μόνο από μια συγγνώμη, αλλά από όσα ακολουθούν μετά από αυτήν. Αν ο καβγάς αφορούσε την αδιαφορία, την έλλειψη εμπιστοσύνης ή έναν τρόπο επικοινωνίας που σε πλήγωσε, χρειάζεται να έχει υπάρξει κάποια αλλαγή, έστω μικρή και όχι κινηματογραφικά θεαματική. Διαφορετικά, η ηρεμία μπορεί να είναι απλώς μια ανακωχή μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αναρωτήσου αν πλέον εκφράζεις αυτό που σε ενοχλεί νωρίτερα, αν ακούς χωρίς να ετοιμάζεις την αντεπίθεσή σου και αν ο άλλος δείχνει ότι κατάλαβε τι σε πείραξε. Δεν χρειάζεται να λύσετε κάθε διαφωνία σαν δύο άψογοι επαγγελματίες της επικοινωνίας. Χρειάζεται, όμως, ο παλιός καβγάς να έχει αφήσει πίσω του λίγη περισσότερη κατανόηση.

Το να προχωράς δεν σημαίνει ότι εγκρίνεις όσα συνέβησαν, ούτε ότι απαγορεύεται να σε στενοχωρούν όταν τα θυμάσαι. Σημαίνει ότι μπορείς να ξεχωρίσεις την ανάμνηση από το παρόν και να μη ζητάς από κάθε νέα στιγμή να απολογηθεί για μια παλιά. Αν αισθάνεσαι πως το θέμα επιστρέφει συνεχώς, ίσως δεν χρειάζεται άλλη σιωπή, αλλά μια πιο ειλικρινής συζήτηση, χωρίς ειρωνεία και χωρίς καταμέτρηση πόντων. Πες τι έμεινε μέσα σου, τι χρειάζεσαι τώρα και ποια αλλαγή θα σε έκανε να νιώσεις ασφαλής. Ένας παλιός καβγάς έχει πραγματικά τελειώσει όταν δεν χρειάζεται να κάνεις πως δεν υπήρξε. Μπορείς να τον κοιτάξεις, να καταλάβεις τι σου έμαθε και να συνεχίσεις χωρίς να τον κουβαλάς σαν αόρατη χειραποσκευή.

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