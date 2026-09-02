Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες – Όλα τα ονόματα

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Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026 – 2027.

Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις της Α’ Φάσης, 23.020 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

11.502 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και



4.121 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.



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Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

3.048 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),



4.109 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και



200 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 35 θέσεων (εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα) λόγω έλλειψης υποψηφίων.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, σαράντα (40) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Ωνάσεια Σχολεία

Ακόμη, ανακοινώθηκε ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 142 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ωνάσεια Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)



Τέλος, ανακοινώθηκαν προσλήψεις 6.786 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2026-2027 και συγκεκριμένα:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 1.647



Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 4.080



Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 381



Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 678

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 108 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

Επίσης, δίνεται 1 αναπληρωτής για πρόσληψη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

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