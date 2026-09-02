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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νύχτα τρόμου για 38χρονη - Τι κατήγγειλε στην αστυνομία

ενδοοικογενειακή βία
clock 09:44 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου τις τελευταίες ώρες.

Μία 38χρονη κατήγγειλε στο Α' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου τον 40χρονο εν διαστάσει σύζυγό της μετά από θερμό επεισόδιο στην περιοχή του Ξεροποτάμου, χθες (Δευτέρα 1/9), στις 02.30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 40χρονος την χαστούκισε στο πρόσωπο, την εξύβρισε και την απείλησε, προκαλώντας της φόβο και τρόμο, ενώ προσπάθησε να την χτυπήσει με το αυτοκίνητό του.

Ο 40χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα.

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