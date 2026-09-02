Δήμος Ηρακλείου: Προχωρά ο σχεδιασμός για τα πρώην στρατόπεδα Μπετεινάκη, Θεοδοσάκη και Γιακουμάκη

Ένα βήμα πιο κοντά στην Πολεοδόμηση της έκτασης των πρώην στρατοπέδων Μπετεινάκη, Θεοδοσάκη και Γιακουμάκη όπου σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η κατασκευή σχολικών κτιρίων, κοινωνικών κατοικιών, αθλητικών & πολιτιστικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών χώρων στάθμευσης και πρασίνου, βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου, μετά την έγκριση, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της αναμόρφωσης της πολεοδομικής μελέτης, όπως την εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και Συνεργασίας που έχει ο υπογράψει ο Δήμος με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Αντιδήμαρχος στην εισήγησή του κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 31/8, η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα και από την Δημοτική Επιτροπή, τόνισε ότι η αναμόρφωση της πολεοδομικής μελέτης που προσθέτει περισσότερους χώρους πρασίνου, κρίθηκε αναγκαία σημειώνοντας:

«Στην Γεωλογική Μελέτη αποτυπώθηκε ένα βαθύ ρήγμα που μας ανάγκασε να τροποποιήσουμε δύο οικοδομικά τετράγωνα που αρχικά προορίζονταν για χρήση Γενικής Κατοικίας προκειμένου να εναρμονισθούμε με τα πραγματικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις απαιτήσεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Με μεθοδική δουλειά και σε άριστη συνεργασία τόσο με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, όσο και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος μετατρέψαμε το πρόβλημα σε ευκαιρία και αυξήσαμε ακόμη περισσότερο τους ελεύθερους χώρους μετατρέποντας αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα σε Κοινόχρηστους Χώρους Πρασίνου».

Παράλληλα επεσήμανε ότι πλέον η κατανομή της έκτασης διαμορφώνεται σε 42,93% (από 46,12%) υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και σε 57,07% (από 53,88%) υπέρ του Δήμου Ηρακλείου.

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