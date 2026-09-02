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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Νέες αφίξεις σε Καλούς Λιμένες και Ιεράπετρα

μετανάστες
clock 10:12 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνολικά 86 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, στην πρώτη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο με 37 επιβαίνοντες, πέντε ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης.

Σε δεύτερη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 49 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο, 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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