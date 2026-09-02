Ηράκλειο: Ξυλοδαρμός 14χρονου - Τον έστειλαν στο νοσοκομείο με κάταγμα στη μύτη

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Στο νοσοκομείο τραυματισμένος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ένας 14χρονος στο Ηράκλειο, μετά από επίθεση που δέχθηκε στην περιοχή της Θέρισου, από έναν επίσης ανήλικο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 14χρονος συναντήθηκε με παρέα πέντε ατόμων.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας από τους νεαρούς φέρεται να του επιτέθηκε και να τον χτύπησε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, δύο ακόμη άτομα από την παρέα φέρονται να βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό.

Ο 14χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στα ρινικά οστά.

Υποβλήθηκαν μηνύσεις και από τις δύο πλευρές και η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

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