Συγγραφέας κατηγόρησε τον Στέλιο Ρόκκο ότι αντέγραψε την ανάρτησή του για τον Γιάννη Πάριο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος μετά από δημοσιεύση του Στέλιου Ρόκκου, στην οποία εξέφραζε τη στήριξή του στον Γιάννη Πάριο, τον κατηγόρησε για λογοκλοπή.

Πιο συγκεκριμένα, άφησε αιχμές για οικειοποίηση του κειμένου του, σημειώνοντας ότι: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς, τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες»

Όλα ξεκίνησαν με μία ανάρτηση που έκανε ο συγγραφέας το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, στην οποία παρομοίασε τον Γιάννη Πάριο με «υπερωκεάνιο»

Image

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Ρόκκος δημοσίευσε αυτούσιο το κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στο όνομά του, πράγμα που προκάλεσε την αντίδρασή του.

Image

Διαβάστε επίσης

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Τούπακ μετά από 30 χρόνια

Μαρία Ναυπλιώτου από τη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα