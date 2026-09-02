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Συγγραφέας κατηγόρησε τον Στέλιο Ρόκκο ότι αντέγραψε την ανάρτησή του για τον Γιάννη Πάριο

ρόκκος
clock 11:00 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος μετά από δημοσιεύση του Στέλιου Ρόκκου, στην οποία εξέφραζε τη στήριξή του στον Γιάννη Πάριο, τον κατηγόρησε για λογοκλοπή.

Πιο συγκεκριμένα, άφησε αιχμές για οικειοποίηση του κειμένου του, σημειώνοντας ότι: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς, τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες»

Όλα ξεκίνησαν με μία ανάρτηση που έκανε ο συγγραφέας το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, στην οποία παρομοίασε τον Γιάννη Πάριο με «υπερωκεάνιο»

παριος

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Ρόκκος δημοσίευσε αυτούσιο το κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στο όνομά του, πράγμα που προκάλεσε την αντίδρασή του. 

ρ

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