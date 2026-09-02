Πετρέλαιο: Ανεβαίνει η τιμή του Brent – Φόβοι για ράλι διαρκείας

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Νέα φωτιά στις τιμές του πετρελαίου βάζει η σοβαρότερη κλιμάκωση των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Brent να πλησιάζει πλέον τα 96 δολάρια το βαρέλι και την αγορά να προεξοφλεί ότι η σύγκρουση δεν οδεύει προς γρήγορη αποκλιμάκωση.



Το Brent ενισχυόταν το πρωί της Τετάρτης κατά 1,1%, στα 95,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωνε άνοδο 0,7%, στα 90,83 δολάρια.

Η νέα άνοδος έρχεται μετά το άλμα άνω των 4 δολαρίων που κατέγραψαν και τα δύο συμβόλαια την Τρίτη – κίνηση που αντιστοιχεί σε περίπου 5% και ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος για το Brent από τις 24 Ιουλίου και για το WTI από τις 23 Ιουλίου.

Από τον «κίνδυνο πολέμου» στο κόστος ενός πολέμου χωρίς λύση

Η αγορά στρέφει ξανά όλη την προσοχή της στις πραγματικές απειλές για την προσφορά πετρελαίου, μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

«Η αγορά πετρελαίου δεν τιμολογεί πλέον μόνο τον κίνδυνο του πολέμου. Τιμολογεί ολοένα περισσότερο το κόστος ενός πολέμου που παραμένει άλυτος», επισημαίνει η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγορών της Phillip Nova.

Όσο δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη λύση και ότι οι κανονικές ροές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ αποκαθίστανται, εκτιμά ότι το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του αργού θα παραμένει υψηλό.

Ο μεγάλος φόβος παραμένει το Ορμούζ

Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Στενό του Ορμούζ, η θαλάσσια αρτηρία από την οποία, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περνούσε περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα νέα αμερικανικά πλήγματα θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερους περιορισμούς της κυκλοφορίας μέσω του στενού, το οποίο το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επανέφεραν στο προσκήνιο τους κινδύνους για τις περιφερειακές προμήθειες πετρελαίου», σημειώνουν αναλυτές της ING.

Παρά το αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πετρέλαιο εξακολουθεί να περνά από το Ορμούζ. Η νέα κλιμάκωση, ωστόσο, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για κάθε διέλευση.

Το κλίμα είχε ήδη επιβαρυνθεί από τις επιθέσεις της Δευτέρας εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων που εξέρχονταν από το στενό, οι οποίες προκάλεσαν νέες διαταραχές και ανάγκασαν traders να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες αργού.

Πύραυλοι, drones και νέα κλιμάκωση

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσαν μεγάλο αριθμό απωλειών στις αμερικανικές δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη εκδοχή δεν επιβεβαιώνεται από την αμερικανική πλευρά. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αμερικανικές απώλειες.

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του αναχαίτισε 10 από τους 13 βαλλιστικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εξαπολύθηκε μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του αντιμετώπισαν εχθρική δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πτώση και στα αμερικανικά αποθέματα



Πρόσθετη στήριξη στις τιμές προσφέρει και η εικόνα των αποθεμάτων στις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute που επικαλούνται πηγές της αγοράς, τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 2,6 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 28 Αυγούστου.

Τα αποθέματα αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται το diesel και το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχώρησαν κατά ακόμη 265.000 βαρέλια.

Με το Brent μία ανάσα από τα 96 δολάρια, το κρίσιμο ερώτημα για την αγορά δεν είναι πλέον μόνο εάν θα υπάρξει νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Είναι πόσο καιρό μπορεί να παραμείνει διαταραγμένη μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

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