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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουζακίτης: Ανακοινώθηκε επίσημα από τη Χαλ του Τζολάκη

μουζακιτης
clock 09:39 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συμπαίκτης του Κωσταντή Τζολάκη θα είναι ξανά ο Χρήστος Μουζακίτης. Το Golden Boy του Ολυμπιακού ανήκει πλέον και επίσημα στη Χαλ και θα αγωνιστεί και αυτός στην Premier League.

Έτσι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής από τη σπουδαία Ακαδημία του Ολυμπιακού παίρνει μεταγραφή στην Premier League. Οπως συνέβη με τον Κώστα Τσιμίκα, τον Μπάμπη Κωστούλα και φυσικά τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Οι Τίγρεις ανακοίνωσαν την απόκτηση του 19χρονου μέσου ο οποίος πέρασε ιατρικά στην Αθήνα προκειμένου να προλάβει η Χαλ το deadline, καθώς οι μεταγραφές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου ολοκληρώθηκαν τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Το deal των ερυθρόλευκων με την αγγλική ομάδα αφορά το 50% του διεθνούς Έλληνα, με το ποσό να φτάνει στα 15.000.000 ευρώ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες,  ο ποδοσφαιριστής θα αμείβεται με 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους, για πενταετές συμβόλαιο.

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