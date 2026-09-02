Κωνσταντινούπολη: Δύο εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά - Αγνοούνται 10 ναυτικοί

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Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με ένα φορτηγό πλοίο και τα δέκα μέλη του πληρώματός του αφού συγκρούσθηκε στη διάρκεια της νύκτας με ένα άλλο πλοίο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Αυτά τα δύο τουρκικά εμπορικά πλοία «συγκρούσθηκαν» γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σηλυβρίας (Σιλιβρί), πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

#SONDAKİKA İstanbul Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, Valilik 10 personelle irtibat kurulamadığını açıkladı. pic.twitter.com/n5KzDu2Zej — 24 TV (@yirmidorttv) September 2, 2026

«Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία και ένα ελικόπτερο «συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, στην οποία διευκρινίζεται ότι «δεν έχει διαπιστωθεί καμιά ορατή ζημιά» στο δεύτερο πλοίο, το χημικό/πετρελαιοφόρο Alsu.

#SONDAKİKA | Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı







Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece saat 03.00 sıralarında iki gemi gemi çarpıştı. Bir gemide hasar bulunmazken, diğer gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.







Konuya… pic.twitter.com/hxVXDBlSyO — TGRT HABER (@tgrthabertv) September 2, 2026

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.

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