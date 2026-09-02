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ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Δύο εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά - Αγνοούνται 10 ναυτικοί

κωνσταντινούπολη λιμενικό
clock 09:09 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχασαν την επαφή με ένα φορτηγό πλοίο και τα δέκα μέλη του πληρώματός του αφού συγκρούσθηκε στη διάρκεια της νύκτας με ένα άλλο πλοίο στη Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης.

Αυτά τα δύο τουρκικά εμπορικά πλοία «συγκρούσθηκαν» γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων νότια της Σηλυβρίας (Σιλιβρί), πόλης δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

«Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Πλοία και ένα ελικόπτερο «συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, στην οποία διευκρινίζεται ότι «δεν έχει διαπιστωθεί καμιά ορατή ζημιά» στο δεύτερο πλοίο, το χημικό/πετρελαιοφόρο Alsu.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.

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