ΤΕΤ.02 Σεπ 2026 10:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Αγχώθηκε, αλλά προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη

ΣΑΚΚΑΡΗ
clock 09:33 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Προ ενός εντελώς απρόσμενου αποκλεισμού βρέθηκε η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) αλλά μόλις βρήκε τα «πατήματά» της, έκανε την ανατροπή και πέρασε στον δεύτερο γύρο του US Open νικώντας 2-1 σετ την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι (Νο187 στον κόσμο) στη Νέα Υόρκη. Η νεαρή (22 ετών) πήρε το πρώτο σετ 6-2 και προηγήθηκε στο δεύτερο με 4-0 φέρνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με την πλάτη στον τοίχο. όμως στο σημείο εκείνο η Σάκκαρη αντεπιτέθηκε, πήρε πέντε συνεχόμενα games, ισοφάρισε με 7-5 και πλέον όλα έγιναν πιο εύκολα. Στο τρίτο σετ η ψυχολογία είχε αλλάξει πλέον στρατόπεδο και η Ελληνίδα επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της επικράτησε εύκολα 6-2. Την Πέμπτη στον Β΄ γύρο θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπσεβα (Νο58).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τένις Μαρία Σάκκαρη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis