Κύπελλο Ελλάδας: Δύσκολη πρεμιέρα απόψε για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Σε ένα remake του τελικού του περυσινού τελικού ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει απόψε (3/9-22:15 ΣΚΑΪ) τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Πριν λίγους μήνες η Κρητική ομάδα είχε επικρατήσει 3-2 στην παράταση στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία της. Πλέον, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι στη League Phase του UEFA Europa League κι εκείνη του Αλέσιο Λίσι, εκτός Ευρώπης. Πάντως, ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στη Super League με το 2-1 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι ενώ ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με το ίδιο σκορ από τον Άρη στου Χαριλάου.
Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί χωρίς τους τραυματίες Σιέλη και Ισέκα, με τον Χρήστο Κόντη να ετοιμάζει κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος με τον Άρη.
Η πιθανή εντεκάδα: Λίλο – Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς,Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αθανασίου ,Μπόρχα Γκονθάλεθ, Νους , Θεοδοσουλάκης
Ο ΠΑΟΚ
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες καθώς τραυματίας είναι ο Χατζηδιάκος, οι Μεϊτέ και Σαρρής ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας τους, ο Ντεσπόντοφ ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Καμαρά.
Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λίσι είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026
Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλος ΝΠΣ - Καλαμάτα 2-2
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026
17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ
17:30 «Μιχάλης Κρητικόπουλος, Μαρκό - Κηφισιά ΑΕ
20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ολυμπιακός
20:00 Δημοτικό Σερρών, Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών
22:15 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου
21:00 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου
Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
- 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- 2η αγωνιστική: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
- 4η αγωνιστική: ΑΕΛ – ΟΦΗ
- 5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Βόλος Elabet
Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
- 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
- 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
- 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
- 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
- 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).
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