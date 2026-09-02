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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Δύσκολη πρεμιέρα απόψε για τον Κυπελλούχο ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

ΟΦΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 2026 27
clock 09:22 | 02/09/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Σε ένα remake του τελικού του περυσινού τελικού ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει απόψε (3/9-22:15 ΣΚΑΪ) τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Πριν λίγους μήνες η Κρητική ομάδα είχε επικρατήσει 3-2 στην παράταση στο Πανθεσσαλικό, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία της. Πλέον, η ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι στη League Phase του UEFA Europa League κι εκείνη του Αλέσιο Λίσι, εκτός Ευρώπης. Πάντως, ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στη Super League με το 2-1 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι ενώ ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με το ίδιο σκορ από τον Άρη στου Χαριλάου.

Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί χωρίς τους τραυματίες Σιέλη και Ισέκα, με τον Χρήστο Κόντη να ετοιμάζει κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος με τον Άρη.

Η πιθανή εντεκάδα: Λίλο – Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς,Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αθανασίου ,Μπόρχα Γκονθάλεθ,  Νους , Θεοδοσουλάκης

Ο ΠΑΟΚ

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες καθώς τραυματίας είναι ο Χατζηδιάκος, οι Μεϊτέ και Σαρρής ακολουθούν πρόγραμμα θεραπείας τους, ο Ντεσπόντοφ  ατομικό πρόγραμμα όπως και ο Καμαρά.

Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Αλέσιο Λίσι είναι οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026

Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλος ΝΠΣ - Καλαμάτα 2-2

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ

17:30 «Μιχάλης Κρητικόπουλος, Μαρκό - Κηφισιά ΑΕ

20:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Ολυμπιακός

20:00 Δημοτικό Σερρών, Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών

22:15 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

  • 1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
  • 2η αγωνιστική: ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης
  • 4η αγωνιστική: ΑΕΛ – ΟΦΗ
  • 5η αγωνιστική: ΟΦΗ – Βόλος Elabet

Οι ημερομηνίες της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

  • 1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου
  • 2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου
  • 3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου
  • 4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου
  • 5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

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