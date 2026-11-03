Κωνσταντάρας: "Με την Ιωάννα Μαλέσκου δεν έχουμε σχέσεις"

Ό Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και αναφέρθηκε στις σχέσεις που έχει με την Ιωάννα Μαλέσκου.

«Δεν έχουμε (σ.σ. σχέσεις με την Ιωάννα Μαλέσκου). Τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν όταν χαιρετηθήκαμε 6 – 7 Ιουλίου και βρεθήκαμε πάλι σε ένα event πριν μια βδομάδα όπου χαιρετηθήκαμε κανονικά. Δεν έχουμε σχέσεις γιατί δεν ήμασταν πριν φίλοι για να είμαστε μετά», αποκάλυψε.

«Δεν μπορώ αυτούς που δουλεύουν στην τηλεόραση και λένε “δε βλέπω τηλεόραση”, θέλω να τους κοπανήσω λεκτικά, λεκτικά να τους κοπανήσω. Νομίζω ότι αν κάποιος που δουλεύει στην τηλεόραση και δει πολλά χρόνια είτε τα δικά σου πολλά είτε τα δικά σας πολλά, βγει έξω έξι μήνες, νομίζω μπορεί και να σταματήσει να βλέπει τηλεόραση ή τέλος πάντων θα παρατηρήσει πράγματα που όταν δουλεύουμε δεν τα παρατηρούμε», σημείωσε.

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