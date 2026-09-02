Κρήτη - ΠΑΣΟΚ: Το τραπέζι Ανδρουλάκη στο Ψυχρό και η μεγάλη συγκέντρωση για την 3η του Σεπτέμβρη στην πλ. Ελευθερίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική και οργανωτική κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Κρήτη καθώς το νησί αποτελεί τον κεντρικό σταθμό για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος αύριο Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

Τα στελέχη του κινήματος μιλούν για μια «πανστρατιά» που έχει ως στόχο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πολιτικής ανασύνταξης και επανεκκίνησης.

Τα τεχνικά συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, όπου στήνεται η κεντρική εξέδρα. Από εκεί, την Πέμπτη στις 19:30, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική του ομιλία. Παράλληλα επειδή αναμένεται κομβόι πούλμαν και ΙΧ από όλες τις περιοχές της Κρήτης έχουν προβλεφθεί ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα καθώς οι δρόμοι του κέντρου του Ηρακλείου θα έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία λόγω της εκδήλωσης.

Οι διοργανωτές επιμελούνται και τις τελευταίες λεπτομέρειες για το σκηνικό της εκδήλωσης. Αυτό θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, ενώ αμέσως μετά την ομιλία θα στηθεί γλέντι με τον Βασίλη Σταυρακάκη και το Νίκο Γωνιανάκη. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο γραμματέας της Ν.Ε Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κάββος, στόχος της Νομαρχιακής Επιτροπής και των τοπικών στελεχών είναι μια μαζική συγκέντρωση που θα θυμίσει τις παλιές, μεγάλες εποχές του κινήματος στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κ. Κάββο, η εκδήλωση στο Ηράκλειο αποτελεί το επιστέγασμα μιας ευρείας τετραήμερης εξόρμησης. Ήδη, κλιμάκια αποτελούμενα από βουλευτές, ευρωβουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου «οργώνουν» τους τέσσερις νομούς της Κρήτης.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, η επιλογή του Ηρακλείου δεν είναι απλώς συμβολική λόγω των παραδοσιακών δεσμών του ΠΑΣΟΚ με την Κρήτη. Αποτελεί το εφαλτήριο για την προγραμματική αντεπίθεση του κόμματος, η οποία θα συνεχιστεί με την παρουσία του προέδρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο Ψυχρό ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σήμερα το απόγευμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχεται στο Ψυχρό Λασιθίου, το χωριό της μητέρας του, τα στελέχη της Παράταξης. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και κομματικά στελέχη έχουν δώσει ραντεβού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εστιατόριο «Χάλαβρο». Ανήμερα των γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός του κόμματος θα περιοδεύσει στις 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ την Παρασκευή όπως ανέφερε ο κ. Κάββος ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείου του Ηρακλείου με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης και της Πέμπτης είναι το εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9

Επικεφαλής κλιμακίου: Διαμαντοπούλου Άννα, Παραστατίδης Στέφανος, Χρηστίδης Παύλος, Βατσινά Ελένη, Παρασύρης Φραγκίσκος, Μαρκογιαννάκη Όλγα

10:00 Αγορά και τοπικά καταστήματα Ατσαλένιου

12:00 Συνάντηση με Πρόεδρο και Δ.Σ. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τις πρυτανικές αρχές Πανεπιστημίου Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ, Πολυτεχνείου

14:30 Συνάντηση με Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΕΜΠΤΗ 3/9

Συμμετέχουν όλοι οι Βουλευτές και τα Μέλη Πολιτικού Συμβουλίου

09:00 Αγορά Ασημίου & Αγ. Δέκα

Επικεφαλής κλιμακίου: Κατρίνης Μιχάλης, Γιαννακοπούλου Νάντια, Γιαννακούρας Βαγγέλης, Γλαβίνας Θανάσης, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης.

10:00 Σύσκεψη για εργασιακά θέματα (Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Δημόσιο – Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου) με τη συμμετοχή του υπεύθυνου ΚΤΕ Εργασίας Χρηστίδη Παύλου, Βαρδακαστάνη Γιάννη, Τσουκαλά Κώστα, Θρασκιά Ράνια, Καζάνη Κατερίνα

11:00 Κεντρικό κλιμάκιο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τους Βουλευτές και τα τοπικά στελέχη.

Τι είπε στο Ράδιο Κρήτη η Άννα Διαμαντοπούλου

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη η Άννα Διαμαντοπούλου που περιοδεύει στην Κρήτη με άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ καθιερώνει την Κρήτη ως το επίκεντρο της πολιτικής αλλαγής. Η Άννα Διαμαντοπούλου αναδεικνύει από την Κρήτη ότι το διακύβευμα της 3ης Σεπτεμβρίου αφορά το μέλλον της χώρας: τη δίκαιη ανάπτυξη, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και τις ασφυκτικές πιέσεις του ιδιωτικού χρέους. Στην προμετωπίδα της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με τίτλο «Αλλάζουμε τους Κανόνες». Η κ. Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι «το ιδιωτικό χρέος δεν είναι υπόθεση κάποιων άλλων, αλλά αφορά κάθε δεύτερο Έλληνα», παρουσιάζοντας τις βασικές παραμέτρους της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

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