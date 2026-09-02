Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Η κυβέρνηση παρακάμπτει το ΣτΕ στην Παιδεία

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Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγγέλλει με δελτίο τύπου την "πρωτοφανή θεσμική αυθαιρεσία της κυβέρνησης στην ανώτατη εκπαίδευση".

Αναλυτικά:

Η εσπευσμένη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για επανέκδοση αδειών σε ιδιωτικούς φορείς, προσπερνώντας τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνιστά ευθεία προσβολή του Κράτους Δικαίου.

Η κυβέρνηση παρακάμπτει προκλητικά το άρθρο 16 του Συντάγματος, μετατρέποντας τις συνταγματικές εγγυήσεις σε εμπόδια για την άναρχη πολιτική της.

Με διαδικασίες εξπρές, η ακαδημαϊκή σοβαρότητα και το κύρος των πτυχίων της νέας γενιάς θυσιάζονται στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Η παιδεία είναι θεμελιώδες δικαίωμα και το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πειραματισμών.

Απαιτούμε τον απόλυτο σεβασμό των συνταγματικών επιταγών, την ακύρωση των πρόχειρων αδειοδοτήσεων και την ουσιαστική ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

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