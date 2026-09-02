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ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά

Αίγυπτος
clock 11:33 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε σήμερα στον δρόμο που συνδέει τις τουριστικές πόλεις Νταχάμπ και Νουεϊμπάα, στην περιοχή του νότιου Σινά, στην Αίγυπτο.

Τα αίτια δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η περιοχή είναι ένας τουριστικός προορισμός που φημίζεται για τη θαλάσσια βιοποικιλότητά της, τα φυσικά τοπία και τα ορεινά μονοπάτια πεζοπορίας.

Τέτοια δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στην Αίγυπτο και συχνά αποδίδονται σε επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, κακή συντήρηση οχημάτων και δρόμων και πλημμελή επιβολή της νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια.

Πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την αιγυπτιακή στατιστική υπηρεσία.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 18 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση μεταξύ δύο φορτηγών που μετέφεραν εργάτες στη βόρεια Αίγυπτο.

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