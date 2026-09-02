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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος για επιδότηση στο ντίζελ: Ανοικτό να παραταθεί και μετά τον Σεπτέμβριο

βενζίνη
clock 12:33 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανοικτό ενδεχόμενο για τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) άφησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως είπε στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή, «η αύξηση στις τιμές των καυσίμων έχει περιοριστεί σημαντικά γιατί υπάρχει μια σταθερή επιδότηση ιδιαίτερα στο diesel η οποία θα συνεχιστεί και τον μήνα Σεπτέμβριο και θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Υπενθυμίζεται πως η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) επρόκειτο να λήξει στις 31 Αυγούστου, ωστόσο έλαβε παράταση για τον Σεπτέμβριο, όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, από τον Απρίλιο, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η επιδότηση, το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

«Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

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