Φίλιππος Ντε Γκρες – Νίνα Φλορ: Γονείς για πρώτη φορά

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί. Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, μέσω ανακοίνωσης του Γραφείου πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος.

Ο γιος τους γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσω παρένθετης μητρότητας και πήρε το όνομα Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος.

Ο Φίλιππος, νεότερος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, και η Νίνα Φλορ επέλεξαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όλη τη διαδικασία μέχρι τη γέννηση του παιδιού τους. Περίπου έναν μήνα αργότερα αποφάσισαν να μοιραστούν τα χαρμόσυνα νέα.

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Στην επίσημη ανακοίνωση, το ζευγάρι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς την παρένθετη μητέρα και την οικογένειά της, αλλά και προς το ιατρικό προσωπικό και τους ειδικούς που τους υποστήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

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