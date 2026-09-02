Μανόλης Λέκκας: Ο απολογισμός του στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Χανίων

Τον απολογισμό της θητείας του στη θέση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων κάνει ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκκας, μετά την απόφαση του Δημάρχου Χανίων να μην συμμετάσχει στη νέα Δημοτική Αρχή.

Ο κ. Λέκκας υπηρέτησε για περισσότερα από δυόμισι χρόνια στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, έχοντας υπό την ευθύνη του έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα, με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος Χανίων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων και έκτακτων περιστατικών.

Στον απολογισμό του καταγράφει τις δράσεις, τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, παρουσιάζοντας το έργο που, όπως αναφέρει, έγινε με στόχο την καλύτερη πρόληψη, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία των πολιτών.

Αναλυτικά ο Μανόλη Λέκκας αναφέρει τα εξής:

Κατόπιν της αντικατάστασής μου από τη θέση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποίησε ο κ. Δήμαρχος, θεωρώ ηθική μου υποχρέωση να ενημερώσω τους πολίτες για το έργο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας μου.

Από την ανάληψη των καθηκόντων μου, τον Ιανουάριο του 2024, βασικός μου στόχος ήταν η δημιουργία μιας οργανωμένης, σύγχρονης και αποτελεσματικής Πολιτικής Προστασίας, με τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των συναρμόδιων φορέων. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώθηκε από νωρίς, μεταξύ άλλων, στην επιτυχή συμμετοχή του Δήμου μας στην Παγκρήτια άσκηση σεισμού «ΜΙΝΩΑΣ 2024», σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τον Στρατό και τις εθελοντικές οργανώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων «Smart Cities», επανασχεδιάστηκε και αναβαθμίστηκε το σύστημα έγκαιρης πυρανίχνευσης, με εγκατάσταση ειδικών καμερών και εξοπλισμού, σε κέραιες θέσεις, που επιτρέπει την 24ωρη επιτήρηση των δασυλλίων Προφήτη Ηλία, Αγίου Ματθαίου και Πρεβαντορίου, ΜΑΙΧ, Σούδας έως και Μουρνιές, με σημαντική γεωγραφική κάλυψη. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο. Παράλληλα, τέθηκε ως επόμενος στόχος η επέκταση αντίστοιχων συστημάτων σε Σκλόκα (για την 24ωρη επιτήρηση όλης της περιοχής του Ακρωτηρίου) και στη Μαλάξα (24ωρη επιτήρηση της περιοχής των Κεραμειών) .

Αναδιαμορφώθηκε επίσης η αξιοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης των περιβαλλοντικών αισθητήρων, ώστε να εγκατασταθούν σε κέραια σημεία όπου μπορούν να καταγράφουν αποτελεσματικότερα ρύπους από οχλούσες δραστηριότητες όπως τα λατομεία (Χορδάκι), το αεροδρόμιο (Στέρνες), το λιμάνι (Σούδα) και η ΑΒΕΑ (Λούλος). Η εγκατάσταση έγινε χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, ενώ μία πρώτη επεξεργασία των δεδομένων αναδεικνύει μια πιθανή ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης του συστήματος.

Σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων εξασφαλίστηκε μόνιμη, 24ωρη παρουσία πυροσβεστικού οχήματος στον Άγιο Ματθαίο καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο, ενώ παραχωρήθηκαν δύο μικρά πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση της εποπτείας πυροπροστασίας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

Παράλληλα, εξασφαλίστηκε σημαντική χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για τη δημιουργία 10μετρων αντιπυρικών ζωνών γύρω από οικισμούς του Δήμου, με επέμβαση και εντός δασικών οικοσυστημάτων. Το έργο υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και με συνεχή εποπτεία της Πολιτικής Προστασίας και, για πρώτη φορά, χωρίς καμία μεταφορά των υπολειμμάτων καύσιμης ύλης.

Κατά τα καλοκαίρια του 2024 και 2025 πραγματοποιήθηκε, με φωτογραφική τεκμηρίωση και γεωγραφικό στίγμα, καταγραφή προβληματικών σημείων των υπέργειων δικτύων ηλεκτροδότησης που γειτνιάζουν με δέντρα, με στόχο την αποκατάστασή τους από τον ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο πρόληψης έναρξης πυρκαγιάς.

Επιπλέον, παραλήφθηκε και συντονίστηκε η αξιοποίηση του οχήματος μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε οικισμούς και περιοχές του Δήμου, ανταποκρινόμενοι στις ανησυχίες των συμπολιτών μας.

Στις αρχές του 2026 συμμετείχα στον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για τη σύγχρονη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών μου, εντάχθηκαν στον σχεδιασμό :

· Επτά (7) σταθμήμετρα για την παρακολούθηση ποταμών, ρεμάτων και ιρλανδικών διαβάσεων, στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας

·Τέσσερις (4) μετεωρολογικοί σταθμοί, για την παρακολούθηση κρίσιμων μετεωρολογικών παραμέτρων

· σύγχρονος εξοπλισμός, όπως κάμερες, drone και συστήματα ζωντανής μετάδοσης εικόνας από το πεδίο προς το κέντρο επιχειρήσεων.

·προβλέφθηκε η κατάλληλη αρχιτεκτονική του λογισμικού ώστε να ενσωματωθούν μελλοντικά στο σύστημα όλα τα σχέδια έκτακτης ανάγκης του Δήμου.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσα και στην εκπαίδευση του προσωπικού στην διαχείριση του συστήματος, καθώς η αποτελεσματικότητα κάθε σύγχρονου συστήματος Πολιτικής Προστασίας εξαρτάται τελικά από την ικανότητα των ανθρώπων που καλούνται να το αξιοποιήσουν.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν πλέον ένα σημαντικό κεφάλαιο της θητείας μου, σε ένα θεσμό που υπηρέτησα για 2.5 χρόνια ανιδιοτελώς. Αισθάνομαι, όμως, ιδιαίτερα ικανοποιημένος που αφήνω στον Δήμο Χανίων και στους Χανιώτες μια αξιόλογη παρακαταθήκη στον τομέα της πρόληψης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της προστασίας της κοινωνίας από φυσικές καταστροφές.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλο το μόνιμο προσωπικό του Δήμου, που αποτελεί το βασικό πυλώνα και το θεμέλιο στήριξης της λειτουργίας του, ιδιαίτερα ευχαριστώ το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας που με στήριξε και συνέδραμε στην υλοποίηση των παραπάνω έργων.

Ευχαριστώ το Πυροσβεστικό Σώμα Χανίων, το Δασαρχείο Χανίων και τις εθελοντικές ομάδες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στις αγωνίες και στην προσπάθεια μου για την επίτευξη κοινών στόχων για τη θωράκιση του Δήμου από τις όποιες φυσικές καταστροφές.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Δημοτικής αρχής και τον Γενικό Γραμματέα που με στήριξαν στο έργο μου καθώς και τα μέλη της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου που με αποδέχθηκαν και με εμπιστεύθηκαν στην εκτέλεση των καθηκόντων μου.

Με εκτίμηση

Λέκκας Εμμανουήλ

Μετεωρολόγος

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