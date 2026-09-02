Τανιμανίδης - Μπόμπα: Η επέτειος γάμου και η τρυφερή εξομολόγηση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα γιόρτασαν οκτώ χρόνια γάμου. Ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους στη Σίφνο.

«Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη, στο Βαθύ της Σίφνου

Διαβάστε επίσης

Άνιστον: «Νιώθω ευλογημένος που είμαι μαζί της, υπάρχει λόγος που όλοι την αγαπούν», λέει ο σύντροφός της

Πηνελόπη Πλάκα: Πέθανε ο πατέρας της