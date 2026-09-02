Ο «κατά συρροή εννιάψυχος δολοφόνος» γάτος που έγινε θρύλος – Το αμφιλεγόμενο τέλος του (βίντεο)

Η ιστορία του γάτου «Nine Lives» ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια στη χερσόνησο Πουρερούα της Νέας Ζηλανδίας. Εκεί, η περιβαλλοντική οργάνωση Pest Free Purerua είχε προχωρήσει στην απελευθέρωση 20 σπάνιων παπιών, στο πλαίσιο προσπάθειας για την προστασία του είδους.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν γρήγορα απρόβλεπτη τροπή. Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, εντοπίστηκε το πρώτο νεκρό πτηνό, ενώ τις επόμενες εβδομάδες και μήνες οι απώλειες πολλαπλασιάστηκαν. Οι έρευνες οδήγησαν σύντομα σε έναν συγκεκριμένο ύποπτο: έναν γκρίζο αδέσποτο γάτο, ο οποίος ξεχώριζε από κάποια χαρακτηριστικά σημάδια στο σώμα του. Το πρόβλημα ήταν ότι, παρά τις προσπάθειες των ειδικών, κανείς δεν μπορούσε να τον πιάσει.

Ο γάτος που εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν

Ο συγκεκριμένος γάτος είχε αναπτύξει μια εξαιρετικά απρόβλεπτη συμπεριφορά. Μπορούσε να εμφανιστεί ξαφνικά σε μια περιοχή, να επιτεθεί στα προστατευόμενα πτηνά και στη συνέχεια να εξαφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περιπλανιόταν μέρα και νύχτα, αλλάζοντας συνεχώς σημεία και αποφεύγοντας με εντυπωσιακή επιτυχία κάθε προσπάθεια εντοπισμού του. Κάθε φορά που οι άνθρωποι της ομάδας θεωρούσαν ότι βρίσκονταν κοντά στη σύλληψή του, ο γάτος κατάφερνε να ξεφύγει. Η ικανότητά του να αποφεύγει τις παγίδες και να επιστρέφει απρόβλεπτα στην περιοχή ήταν εκείνη που του χάρισε το παρατσούκλι «Nine Lives», δηλαδή «Εννιάψυχος».

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών που παρέμεινε ασύλληπτος, οι επιθέσεις του είχαν σοβαρές συνέπειες για την τοπική άγρια ζωή. Δεκάδες σπάνιες πάπιες έχασαν τη ζωή τους, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 1% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Θύματά του έπεσαν επίσης νεοσσοί κίουι, αλλά και αυτόχθονες σαύρες. Η δράση του συνεχίστηκε ακόμη και όταν οι επιστήμονες επιχείρησαν να ενισχύσουν τον πληθυσμό των προστατευόμενων πτηνών. Από τα 20 επιπλέον πτηνά που απελευθερώθηκαν στην περιοχή, ο «Nine Lives» κατάφερε να σκοτώσει τα 15 μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η παγίδα και το αμφιλεγόμενο τέλος

Η ευκαιρία για τη σύλληψή του παρουσιάστηκε όταν ο γάτος άρχισε να εμφανίζεται στο ίδιο σημείο για τρεις συνεχόμενες νύχτες. Οι περιβαλλοντολόγοι εκμεταλλεύτηκαν το μοτίβο αυτό και τοποθέτησαν ειδικά κλουβιά, χρησιμοποιώντας ως δολώματα σολομό, τηγανητό κοτόπουλο και κουνέλι. Αυτή τη φορά η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία. Ο «Nine Lives» μπήκε στην παγίδα και τελικά αιχμαλωτίστηκε, βάζοντας τέλος σε ένα τριετές ανθρωποκυνηγητό.

Η απόφαση που ακολούθησε, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο γάτος δεν μεταφέρθηκε σε καταφύγιο ή άλλο χώρο φιλοξενίας. Τα μέλη της ομάδας επέλεξαν να τον πυροβολήσουν επί τόπου. Για τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην προσπάθεια προστασίας των σπάνιων πτηνών, η εξουδετέρωση του ζώου σήμαινε το τέλος μιας σημαντικής απειλής για την τοπική πανίδα. Η εξέλιξη, όμως, προκάλεσε την οργή φιλοζωικών κύκλων στα social media.

Πολλοί υποστήριξαν ότι υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις και πως ο γάτος θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί σε έναν ελεγχόμενο χώρο, ακόμη και σε ζωολογικό κήπο, ώστε να παραμείνει στη ζωή χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για τα προστατευόμενα είδη. Οι επιστήμονες, από την άλλη πλευρά, αντιμετώπισαν μια τέτοια επιλογή ως ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη, δεδομένης της προηγούμενης συμπεριφοράς του και της έκτασης των επιθέσεών του.

Η ιστορία του «Nine Lives» δεν έχει τελειώσει εντελώς. Το σώμα του αναμένεται να ταριχευθεί, αφού προηγηθεί εξέταση του περιεχομένου του στομάχου του, προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχε καταναλώσει πριν από τη σύλληψή του.

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