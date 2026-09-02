Κρήτη: Νέα ηλεκτρονική απάτη με λεία 500.000 ευρώ σε δήμο του νησιού

Ενα κοινό «μοτίβο» σε δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης, που αποκαλύφθηκαν με διαφορά μόλις έξι ημερών, έχει κινητοποιήσει την Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρμόδιες Αρχές. Αγνωστοι δράστες φέρονται να έβαλαν στο στόχαστρο και πάλι υπαλλήλους στο Ρέθυμνο, όπου, χρησιμοποιώντας την ίδια παραπλανητική ηλεκτρονική μεθοδολογία, κατάφεραν να διοχετεύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι, πριν τα χρήματα μεταφερθούν σχεδόν ακαριαία στο εξωτερικό.

Η δεύτερη υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από την εκπνοή του Αυγούστου, αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσό περίπου 500.000 ευρώ που συνδέεται αυτή τη φορά με τον Δήμο Ρεθύμνου. Είχε προηγηθεί, μόλις έξι ημέρες νωρίτερα, αντίστοιχο περιστατικό με ποσό περίπου 150.000 ευρώ σε υπηρεσία της περιφέρειας της Κρήτης στο Ρέθυμνο, γεγονός που έχει θέσει πλέον υπό εξέταση το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να έχουν κοινή προέλευση.

Η πρώτη υπόθεση, που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, αφορά συνολικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της Αρχής, μεταφέρθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά η καθεμία, πρακτική που είναι γνωστή ως κατακερματισμός ή κατάτμηση συναλλαγών – «smurfing».

Αρχικά τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Η έρευνα της Αρχής έδειξε ότι τα ποσά μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως από τους αρχικούς λογαριασμούς σε νέους λογαριασμούς, επίσης άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού. Η άμεση κινητοποίηση της Αρχής οδήγησε στον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος, ενώ έπειτα από επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι σήμερα συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων που αποτέλεσαν το προϊόν της συγκεκριμένης απάτης.

Το «καμπανάκι»

«Καμπανάκι» χτύπησε στις Αρχές το γεγονός ότι μόλις έξι ημέρες αργότερα εμφανίστηκε το δεύτερο περιστατικό. Αυτή τη φορά έκαναν «φτερά» 500.000 ευρώ από υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Η επανάληψη της μεθόδου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σήμανε συναγερμό, αφού οι δύο υποθέσεις εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, οδηγώντας τις Αρχές στην εξέταση όλων των πιθανών συνδέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από τις δύο απάτες βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα, εάν υπήρξε κοινός σχεδιασμός ή εάν πρόκειται για διαφορετικές υποθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε παρόμοια μεθοδολογία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις δύο υποθέσεις έχει ήδη ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εντοπιστούν τα πρόσωπα που φέρονται να κρύβονται πίσω από τις συναλλαγές, ενώ την ίδια στιγμή η Αρχή βρίσκεται και πάλι σε διαδικασία ανάκτησης των χρημάτων. Ακολουθώντας τις κινήσεις των ποσών μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, επιχειρεί να εντοπίσει πού κατέληξαν και να διασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος τους.

Οι δύο υποθέσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρμοδίων Αρχών, καθώς ο φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα, αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκεί θα εξεταστεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τις επίμαχες συναλλαγές, ενώ θα διερευνηθεί παράλληλα εάν από τα μέχρι τώρα ευρήματα προκύπτουν ποινικές παραβάσεις.

Πηγή: kathimerini.gr

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