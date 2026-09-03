Ηράκλειο: Τι προτείνει για το κυκλοφοριακό ο Εμπορικός Σύλλογος

Δέσμη μέτρων για την διαχείριση του οξύτατου προβλήματος στάθμευσης και την ενθάρρυνση της καθόδου των πολιτών στο κέντρο της πόλης, με στόχο την τόνωση της εμπορικής λειτουργίας έχει καταθέσει στο Δήμο Ηρακλείου ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου.

Ανάμεσα στα προτεινόμενα μέτρα είναι η χρήση μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει την Αστόρια με την Χανιόπορτα και θα συνδέει τις δύο πλευρές της πόλης διευκολύνοντας τη μεταφορά των πεζών αλλά και των ηλικιωμένων ανθρώπων και όλων όσων έχουν δυσκολίες στη μετακίνηση τους για να προσεγγίσουν τον προορισμό τους.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο η αύξηση των χωρίς εισιτήριο διαδρομών μέσα από την ενίσχυση των δρομολογίων και η χάραξη και νέων διαδρομών είναι ένας ακόμα σημαντικός στόχος που όπως αξιολογεί ο Εμπορικός Σύλλογος θα μπορεί να ενθαρρύνει την είσοδο του κόσμου στο κέντρο της πόλης χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί τα οχήματα του.

Ειδικότερα ο Σύλλογος αξιολογεί ότι θα μπορούσαν να προστεθούν δρομολόγια προς το Μασταμπά και τη Φορτέτσα που θα διευκόλυναν αποφασιστικά την κάθοδο των κατοίκων χωρίς τη χρήση του αυτοκίνητου τους. Ακόμα ο Σύλλογος αξιολογεί ότι θα πρέπει άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου να προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά διαθέσιμων οικοπέδων τα οποία θα μετατρέψει σε χώρους στάθμευσης.

Παράλληλα επαναφέρει το ζήτημα του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ελευθερίας που έχει εξαγγελθεί από τη Δημοτική Αρχή αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις σε σχέση με την πρόοδο του σημαντικού αυτού έργου.

Ακόμα η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου αξιολογεί ότι θα πρέπει να επανεξετάσει ο Δήμος Ηρακλείου την πρόταση που έχει κατατεθεί σε σχέση με τις μόνιμες θέσεις των κατοίκων του κέντρου της πόλης οι οποίες τις πρωινές ώρες που οι δικαιούχοι λείπουν στις δουλειές τους να μπορούν οι χώροι αυτοί να αξιοποιούνται από τους επισκέπτες του κέντρου και τους εργαζόμενους και να απελευθερώνονται το μεσημέρι.

Ο Εμπορικός Σύλλογος αξιολογεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του κέντρου, και να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά οξύτατο πρόβλημα της στάθμευσης που αποθαρρύνει την κάθοδο του κόσμου.

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