Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ το μικρό αγόρι που βρέθηκε στο κενό

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Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται το 7χρονο αγοράκι, το οποίο φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μετά την πτώση του από μπαλκόνι σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ηράκλειο και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το 7χρονο παιδί έπεσε από μπαλκόνι, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί και κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές και το ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνώνται, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.

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