ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0: Κόλλησαν στη... βροχή!(vid)

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα, στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε ένα remake του περυσινού τελικού, «χαμένη» μπορεί να αισθάνεται η ομάδα του Αλέσιο Λίσι που σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες ενώ ολοκλήρωσε το ματς με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γκρεγκ Τέιλορ. Από την άλλη, ο Νίκος Χριστογεώργος κράτησε όρθιους τους φιλοξενούμενους που πήραν έναν πολύτιμο βαθμό.

Σε ένα πρώτο ημίωρο που έγινε με ψιλόβροχο, ο ΠΑΟΚ είχε την σχεδόν απόλυτη κυριαρχία. Ο Ούγκρεσιτς, για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα του Αλέσιο Λίσι, είδε την προσπάθειά του να κοντράρει στα πόδια του Κρίζμανιτς (11’) πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος του Χριστογεώργου ενώ ήταν ο δημιουργός της επόμενης «καθαρής» ευκαιρίας των γηπεδούχων. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, όμως, σταμάτησε με διπλή προσπάθεια το φαλτσαριστό αριστερό πλασέ του Ζίβκοβιτς (27’). Οι Κρητικοί είχαν να επιδείξουν ένα καλό σουτ του Αποστολάκη (21’) που, όμως, βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσιφτσή.

Η βροχή έγινε καταιγίδα όσο περνούσε η ώρα, με τους Θεσσαλονικείς να σκοράρουν με τον Σορετίρε (44’) και το γκολ να ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του Μύθου στον Χριστογεώργο. Με τη βροχή και τον αέρα να δυναμώνουν, ο Φώτης Πολυχρόνης καθυστέρησε σχεδόν ένα τέταρτο την έναρξη του β’ μέρους, περιμένοντας να κοπάσουν τα καιρικά φαινόμενα.

Υπό δύσκολες συνθήκες, ο Χριστογεώργος αρχικά γλίστρησε κι εν συνεχεία πραγματοποίησε πολύ δύσκολη επέμβαση σε σουτ του Μύθου (50’) ενώ οι δυο τους είχαν και νέο... ραντεβού πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, πάλι με «νικητή» τον 26χρονο τερματοφύλακα. Με τις αλλαγές του ο Χρήστος Κόντης βοήθησε να πέσει ο ρυθμός ενώ ο Λίσι έπαιξε για κάποια λεπτά και με δύο φορ, χωρίς χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Στις καθυστερήσεις κι έπειτα από παρέμβαση του VAR (Βασίλης Φωτιάς, Θανάσης Τζήλος), ο Πολυχρόνης έκανε on field review σε μαρκάρισμα του Τέιλορ στον Αθανασίου, δείχνοντας απευθείας κόκκινη στον Σκοτσέζο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Ο οποίος θα χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (6/9, 21:30) στο ΟΑΚΑ.

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Πούγγουρας, Γκονζάλεθ, Χριστογεώργος.

Κόκκινη: Τέιλορ (90’+4’)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία (38’ Σορετίρε), Ούγκρεσιτς (85’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (69’ Χατσίδης), Τάισον (69’ Εντιαγέ), Μύθου (85’ Άλι).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ (80’ Αθανασίου), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης (62’ Σιτμαλίδης), Κανελλόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης (75’ Ανδρούτσος), Αϊτόρ (80’ Ντίκμαν), Κόντρο (75’ Φούντας).

*Λόγω στομαχικών διαταραχών έγινε αλλαγή ο Σανταμαρία.

*Στο ημίχρονο βραβεύθηκε από τους Αγησίλαο Τουμαζάτο (CEO) και Λέο Μάτος (Αθλητικός Διευθυντής) ο Νικόλαος Τενεκετζής. Κάτοχος διαρκείας από το 2022 στη Θύρα 7, έχει παρακολουθήσει τα περισσότερα παιχνίδια στην Τούμπα. Παρέλαβε μια επετειακή ριγέ φανέλα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του κι ένα συμβολικό δώρο.

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