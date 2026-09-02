Μαρκό – Κηφισιά 2-2: «Χορταστική» ισοπαλία με τέσσερα γκολ στη πρεμιέρα του Κυπέλλου (vid)

Με... buzzer beater του Αλεξόπουλου στο 90’+4’ η Μαρκό κατάφερε να «αρπάξει» τον ένα βαθμό απέναντι στην Κηφισιά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15’ με τον Σεμπά, όμως η «απάντηση» της ομάδα των βορείων προαστίων ήταν άμεση καθώς έφερε το ματς στα ίσα με τον Θεοδωρίδη στο 19’.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πήρε το προβάδισμα στο 52’ με τον Λίγδα από γύρισμα του Θεοδωρίδη, ενώ η Μαρκό είχε «χρυσή» ευκαιρία για να ισοφαρίσει νωρίτερα, όμως ο Ελ Αραμπί απέτυχε στο 68’ να νικήσει τον Αναγνωστόπουλο σε εκτέλεση πέναλτι. Στις καθυστερήσεις, ωστόσο, ο Αλεξόπουλος (που είχε περάσει στο γήπεδο ως αλλαγή στο 87’) κατάφερε να φέρει ξανά το παιχνίδι σε «ισορροπία», με το τελικό 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Βασίλης Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)



Κίτρινες: 68’ Φατιόν - 21’ Λίγδας, 76’ Αντόνισε



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ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Τσακνής (87’ Αλεξόπουλος), Σμάλης, Καστάνιο, Μπουσάι (60’ Κυριακίδης), Φατιόν, Μιλόγεβιτς (60’ Ντέτλερ), Σεμπά, Μεντόσα (87’ Όικο), Μίλερ (73’ Νεκούλ), Ελ Αραμπί.



ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ζολιμπουά, Πετκόβ, Πολυκράτης (46’ Καλοσκάμης), Τζόνσον Εμπό (85’ Δοϊρανλής), Λίγδας, Γιαγκνέ (62’ Ρουκουνάκης), Μπερνάρντο (71’ Αντόνισε), Εμπουλά (70’ Πόμπο), Θεοδωρίδης.