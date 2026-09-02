Προσπάθεια του ΟΦΗ για Λάζαρο Λάμπρου - Επίσημη πρόταση στον Βόλο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους. Ο Αργεντινός - όπως όλα δείχνουν - θα συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους», καθώς από στιγμή σε στιγμή αναμένεται στην Αθήνα για ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τους Κυπελλούχους Ελλάδας να κινηθούν άμεσα για τον αντικαταστάτη του, δίνοντας «μάχη» με το χρόνο, προκειμένου να καταφέρουν να δηλώσουν τον ποδοσφαιριστή στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA για τη League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, οι ιθύνοντες του κρητικού συλλόγου βλέπουν τον Λάζαρο Λάμπρου ως τον αντικαταστάτη του Νους. Ο ΟΦΗ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Αχιλλέα Μπέο για την απόκτηση του 28χρονου, και περιμένει την απάντηση του Βόλου.

Το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με την ομάδα της Μαγνησίας λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ ο ίδιος φαίνεται θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει για μια δεύτερη θητεία στο Ηράκλειο. Ο Λάμπρου είχε αγωνιστεί ως δανεικός στον ΟΦΗ από τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2021/22. Με τους Κρητικούς αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια, βρίσκοντας 5 φορές δίχτυα.

Ο Κατερινιώτης εξτρέμ προέρχεται από μια άκρως παραγωγική χρονιά στη Stoiximan Super League, όπου και σημείωσε 7 γκολ και 2 ασίστ σε 32 παιχνίδια με τη φανέλα του Βόλου.

Στον ΟΦΗ είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να φέρουν εις πέρας τη μεταγραφή, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος δεν είναι υπέρ τους.