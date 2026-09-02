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Κορομηλά για Πάριο: "Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος"

κορο
clock 20:00 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ρούλα Κορομηλά μέσα από ανάρτησή της πήρε θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου και απάντησε σ' όσους κατέκριναν τη φωνή του σπουδαίου τραγουδιστή.

«Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, η μνημειώδης καριέρα και η ανυπέρβλητη φωνή του Πάριου είναι χαραγμένες στην ιστορία και στις ψυχές μας. Εκεί δεν έχετε πρόσβαση. Η ασέβεια και η μικρότητα θα χαθούν στην ανυπαρξία, αλλά ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος. Μην δίνετε χώρο αναπαραγωγής στη “συμμορία της απαξίωσης” που δρα και αναπνέει μέσα στον φθόνο για να μειώνει ό,τι δεν μπορεί να φτάσει. Απομονώστε αυτή την τοξική μάστιγα της μειοψηφίας του διαδικτύου που με ευτελή σχόλια επιχειρεί να αποδομήσει αξίες… Κάποιοι γεννήθηκαν για να γράφουν ιστορία. Και κάποιοι απλώς για να την κοιτούν με πικρία και εμπάθεια», έγραψε αναλυτικά.

κορομηλα

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